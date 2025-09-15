영등포구, 공영주차장 정기권 '1년 단위 추첨제'로 전면 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1293대 배정…대기 구민 불편 해소 성과

서울 영등포구(구청장 최호권)는 공영노외주차장 정기권 배정 방식을 ‘1년 단위 공개 추첨’으로 전면 전환해 더 많은 구민이 혜택을 누릴 수 있게 됐다고 15일 밝혔다.

영등포구 공영노외주차장 이용 공개 추첨 모습. 영등포구 제공.

AD

기존에는 공영주차장을 한 번 배정받으면 차량 말소나 전출 등 특별한 사유가 없는 한 계속 이용이 가능했다. 이로 인해 연간 1000건 이상의 주민 불편 민원이 발생하는 등 형평성 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 전면 시행으로 17개 공영주차장에 총 1293대의 정기권이 배정됐으며, 이 가운데 신규 배정 차량은 529대(40.9%)였다. 특히 257대(48.6%)는 기존 대기자 명단에 포함된 차량으로, 평균 대기 기간만 약 5년에 달했다.

지난 3일과 9일 진행된 추첨은 1차에서 영등포구 거주 장애인에게 전용 주차구획을 우선 배정하고, 2차에서 일반 구민 차량 90%, 구민 외 이용자 10%의 비율로 배정됐다. 추첨 과정은 정기권 신청자 누구나 참관할 수 있었으며, 영등포구 시설관리공단 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계됐다.

구는 이미 2021년 관내 10개소에서 1년 단위 배정을 시범 도입했으며, 이번에 17개소 전체로 확대 적용했다. 이에 따라 공유재산인 공영주차장의 공공성이 강화되고 더 많은 주민에게 공평한 기회가 제공된 것으로 평가됐다.

제도 안내를 위해 구는 기존 이용 구민에게 문자 3만여 건을 발송했으며, 관내 72개소에 현수막도 설치했다. 앞으로는 매년 1년 단위로 정기권 공개 추첨을 운영할 계획이다. 신청은 영등포구 시설관리공단 누리집에서 가능하며, 문의는 구 주차문화과 또는 시설관리공단을 통해 할 수 있다.





AD

최호권 영등포구청장은 “1년 단위 배정으로 많은 구민이 공평하게 공영주차장을 이용할 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 주차 공간의 합리적 운영과 공정성 확보를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>