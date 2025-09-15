알고리즘도 팬도 사로잡는 K팝의 비밀[음악 생존법]

'뮤콘 2025'서 전문가들이 주목한 전략

다중 훅·모듈화·팬 참여 3박자

단순 번역 아닌 문화적 로컬라이징이 핵심

편집자주 스트리밍 시대 음악 산업은 전례 없는 변화를 겪는다. 음원 수익만으로는 생존이 어려워져 아티스트들이 새로운 돌파구를 찾는다. 글로벌 시장 공략은 치밀한 전략을 통해 이뤄진다. 해외 쇼케이스는 임팩트 중심 평가로, 브랜드 협업은 수익 다변화 수단으로 각각 진화한다. 현재 음악계가 직면한 핵심 과제와 그 해법을 전문가의 견해와 구체적 사례를 통해 살펴본다. 각 축이 어떻게 맞물려 세계 음악 시장의 흐름을 바꾸는지 짚어보며, 산업 전반의 지속 가능한 성장을 위한 방향을 모색한다.



방탄소년단이 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS Yet To Come in BUSAN'에서 화려한 무대를 선보이고 있다.

AD

K팝은 문화 확산의 최전선에 서 있다. 언어와 국경의 장벽을 넘어 세계 무대에서 독보적 영향력을 발휘한다. 단순한 인기 현상을 넘어 새로운 문화 수출 가능성을 증명한다. 체계적인 전략과 기획의 결과다. 글로벌 시장을 염두에 두고 곡, 안무, 콘텐츠를 만든다. 다중 훅(multi hook)과 팬 참여 시스템, 버전 다변화 같은 요소와 맞물려 하나의 산업 모델로 자리 잡았다. 자연스럽게 떠오르는 의문이 있다. 이 공식은 다른 시장에도 적용될 수 있는 보편적 모델일까, 아니면 특정한 조건이 맞아떨어질 때만 성취가 나타날까.

한국콘텐츠진흥원은 10~13일 서울 이태원과 한남동 일대에서 뮤직·엔터테인먼트 페어 '뮤콘 2025'를 개최했다. 해외 전문가들은 K팝의 성공에서 몇 가지 공통된 전략에 주목했다. 가장 눈여겨본 요소는 다중 훅이다. 단일 후렴구가 반복되는 기존 팝과 달리, K팝은 다양한 훅과 브릿지, 랩 파트가 조합돼 곡 전체에 여러 청취 포인트를 만든다. 악셀 오케를룬드 IMRSV 스튜디오 최고운영책임자(COO)는 "K팝의 곡 구성은 알고리즘 친화적이면서 팬 참여를 극대화한다"며 "단순 청취에서 끝나지 않고, 팬들이 직접 해석하고 재창작하게 만드는 구조가 핵심"이라고 설명했다.

악셀 오케를룬드 IMRSV 스튜디오 COO[한국콘텐츠진흥원]

모듈화도 글로벌 확산에서 중요한 역할을 한다. 곡의 구성, 안무, 비주얼 콘셉트를 작은 단위로 나누어 조합하면, 같은 곡이라도 다양한 버전의 콘텐츠를 만들어낼 수 있다. 제작된 여러 버전은 팬들이 자연스럽게 공유하고 참여하도록 이끈다. 로빈 옌센 크리에이션 뮤직 라이츠 유럽 대표이사(CEO)는 "팬이 직접 콘텐츠를 소비하고 재창조하며 공유할 때 확산 속도는 배가된다"며 "K팝은 처음부터 이런 구조로 기획됐다"고 말했다.

팬 경험 중심 전략 역시 K팝 성공의 중심축이다. 팬덤은 단순 소비자를 넘어 공동 창작자이자 프로모터, 이벤트 참여자로서 활발히 움직인다. 상당수가 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 콘텐츠를 공유하고, 광고 캠페인과 브랜드 협업에도 적극적으로 참여한다. 마크 프리저 싱크 서밋 CEO는 "팬덤 참여가 곧 글로벌 성공의 척도"라며 "팬들이 곡과 안무를 공유하고 각국 SNS 플랫폼에 퍼뜨릴 때, 글로벌 차트 반영도 자연스럽게 이루어진다"고 부연했다.

마크 프리저 싱크 서밋 CEO[한국콘텐츠진흥원]

이런 체계들은 글로벌 진출 모델과도 긴밀히 맞물린다. 해외 시장 접근 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 국내에서 충분히 검증받고 해외로 진출하는 방식, 다른 하나는 처음부터 글로벌 맞춤 전략을 세우는 방식이다. 방탄소년단(BTS)은 두 가지를 결합한 혼합 모델이 효과적임을 보여준다. 국내에서 기반을 다지고 해외 활동을 확대했지만, 곡과 안무, SNS 콘텐츠는 애초 글로벌 소비자를 염두에 두고 기획했다. 빅토리아 랄만 토닉 CEO는 "처음부터 글로벌 팬을 겨냥해 설계된 콘텐츠는 각지에서 빠르게 공감대를 형성한다"며 "단순 번역이나 해외 홍보에만 의존해서는 한계가 있다"고 강조했다.

로컬라이징과 언어 전략도 글로벌 시장에서 중요한 요소다. K팝은 기본적으로 한국어 곡을 기반으로 하지만, 영어·일본어·중국어 버전을 함께 제작해 현지 청취자에게 친숙하게 접근한다. 단순한 번역이 아닌 문화적 맥락을 살린 진정한 로컬라이징이 관건이다. 가사뿐 아니라 음악적 구성, 뮤직비디오 콘셉트, 안무, 팬덤 참여 방식까지 현지 문화와 감각에 맞춰 조정한다.

다국적 멤버와 다국어 콘텐츠를 활용하는 대표적인 그룹 NCT

다국적 멤버와 다국어 콘텐츠를 활용하는 NCT가 대표적 사례다. 특정 나라 팬층을 겨냥하면서도 글로벌 팬들에게 친숙한 구조를 유지한다. 랄만 CEO는 "팬들이 언어 장벽을 느끼지 않도록 곡을 다국어로 제작하는 것은 이제 선택이 아닌 필수"라고 말했다. 프리저 CEO도 "한국어 원곡에 영어, 중국어, 일본어 버전을 더하는 과정은 단순한 언어 변환이 아니라 글로벌 공략의 핵심"이라고 역설했다.

이어지는 작업에선 문화적 적합성을 세심하게 고려한다. 특히 한국어 원곡의 감성을 영어로 옮길 때 단순 직역보다 의미 전달과 정서를 우선시한다. 뮤직비디오에도 현지 팬이 공감할 수 있는 시각적 장치와 연출을 담는다. 예컨대 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 속 일부 안무와 의상은 한국적 감성을 유지하면서도 해외 팬이 쉽게 이해하고 즐길 수 있도록 구성됐다. 오케를룬드 COO는 "K팝 콘텐츠는 시각, 청각, 문화적 요소가 결합한 다층적 미디어"라며 "팬들이 경험할 때 언어 장벽은 자연스럽게 해소된다"고 설명했다.

빅토리아 랄만 토닉 CEO[한국콘텐츠진흥원]

팬 경험과 로컬라이징은 글로벌 플랫폼들의 기조와도 맞물린다. 스트리밍 서비스, 유튜브, 틱톡 등은 다국어와 현지화된 콘텐츠를 선호한다. 옌센 CEO는 "플랫폼 알고리즘은 팬 참여 데이터를 기반으로 작동한다"며 "언어와 문화가 현지 팬에게 맞춰질수록 노출이 자연스러워지는데, 이것이 글로벌 팬덤 확대를 촉진하는 선순환 구조를 만든다"고 부연했다.

하지만 모든 혼합 전략이 성공하는 것은 아니다. 한 업계 관계자는 "처음부터 글로벌만 겨냥하다가 국내 팬층을 잃고 해외에서도 어정쩡한 위치에 머문 그룹들이 있다"며 "문화적 로컬라이징 과정에서 원래 정체성이 희석되는 위험도 상존한다"고 지적했다. 다른 관계자도 "해외 시장에 맞추는 과정에서 음악적 개성을 잃는 경우가 종종 보인다"며 "전략과 정체성의 균형점을 찾는 게 관건"이라고 말했다.





AD

로빈 옌센 크리에이션 뮤직 라이츠 유럽 CEO[한국콘텐츠진흥원]

결국, 글로벌 시장에서 K팝이 보여주는 성과는 다양한 전략이 서로 유기적으로 결합해 만들어진 결과라고 할 수 있다. 단순히 노래가 좋다고 성공하는 시대는 지났다. 곡 구조, 팬 경험, 로컬라이징 설계 과정에서 각자의 역할과 업무를 글로벌 관점에 맞춰 재조정할 필요가 있다. 국내에서의 인기가 곧바로 글로벌 성공으로 이어지지 않기 때문에, 체계적 기획을 통해 글로벌 시장에 적합한 콘텐츠를 만드는 접근이 필수적이다. K팝은 바로 이 점에서 세계 음악 산업에 새로운 기준을 제시한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>