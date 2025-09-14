전남대병원, 새싹지킴이병원 사례 공모전 '우수상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남대학교병원은 '2025년 새싹지킴이병원 우수사례 공모전'에서 아동권리보장원장상(우수상)을 수상했다고 14일 밝혔다. 이번 수상은 전남대병원이 아동학대 전담의료기관으로서 피해 아동 보호와 의료 지원에 탁월한 역할을 수행했음을 인정받은 결과다.

아동권리보장원 주최로 진행된 이번 공모전은 전국 17개 광역 새싹지킴이병원을 대상으로 ▲의료지원 및 자문 사례 ▲아동학대 대응체계 내 협력 사례 등을 발굴하고 성과를 공유하기 위해 진행했다.

전남대병원 아동보호위원회는 이번 공모에서 아동학대 피해 아동을 위한 전문적인 의료 지원 및 자문 사례, 지역사회 유관기관과의 유기적인 협력체계를 구축한 성과를 높이 평가받았다. 수상작들은 우수사례집으로 제작되어 전국 새싹지킴이병원 및 관련 기관에 배포돼 아동학대 대응의 모범 사례로 활용될 예정이다.

새싹지킴이병원으로 지정된 전남대병원은 피해 아동의 초기 진단부터 치료, 심리 상담까지 원스톱 지원체계를 구축하고 있다. 특히 지역 아동보호전문기관, 경찰, 지자체 등과의 유기적인 협력으로 학대 피해 아동의 회복과 안전한 보호 환경 조성에 큰 역할을 하고 있다.





정 신 원장은 "이번 수상을 통해 우리 병원이 지역사회 아동 보호에 기여하고 있음을 인정받아 매우 기쁘다"며 "앞으로도 아동학대 피해 아동들이 건강하게 회복해 밝은 미래를 꿈꿀 수 있도록 병원의 모든 역량을 동원해 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





