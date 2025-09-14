남양주시, '너나들이 문화축제 & 금곡 고고고 축제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 13일 이석영광장에서 열린 '너나들이 문화축제 & 금곡 고고고 축제'가 시민과 방문객의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 14일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 13일 이석영광장에서 열린 '너나들이 문화축제 & 금곡 고고고 축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 축제는 금곡동 주민자치 행사인 '너나들이 문화축제'와 금곡동 도시재생 뉴딜사업의 일환인 '금곡 고고고 축제'를 통합해 마련한 것으로, 문화·공동체·도시재생이 어우러진 복합문화행사로 기획됐다. 시는 2017년 국토교통부 공모에 선정돼, 원도심 활성화와 역사문화 재생을 목표로 금곡동 도시재생 뉴딜사업을 추진하고 있다.

축제 현장에는 △주민자치 수강생 작품 전시 및 발표 △노래자랑 △도시재생 홍보관 △체험 및 프리마켓 △먹거리 장터 △ 문화공연 △유공시민 표창 등 시민이 참여하고 즐길 수 있는 프로그램이 운영됐다.

특히 '금곡동민 노래자랑'은 금곡고등학교 학생부터 중장년층 주민까지 다양한 세대가 참가해 축제 현장에 열기를 더했다. 민요, 하모니카, 라인댄스 등으로 꾸며진 동아리 발표회는 관객들의 큰 호응을 얻었으며, 가족 단위로 참여한 '소원등 만들기' 체험은 따뜻한 감동을 전하며 높은 관심을 모았다.

한편, 도시재생 홍보관과 주민 주도 부스에서는 도시재생사업의 성과와 변화를 시민과 공유하는 소통의 장이 돼, 이번 축제에 의미를 더했다.

또한 이날 함께 진행된 유공시민 표창식에서는 지역사회 발전에 기여한 시민 11명이 수상의 영예를 안았다.





주광덕 시장은 "금곡동 주민들이 함께 준비한 이번 축제가 큰 호응 속에 마무리돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 주민자치와 도시재생이 함께하는 활동을 통해 금곡동이 지속가능한 지역 모델로 성장할 수 있도록 시에서 적극 지원하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

