주광덕 시장 "기록하는 습관, 스스로의 삶에 적용해 나가길"

주광덕 남양주시장, 청소년 대상

'다산 정약용 선생' 특별 강연 펼쳐

"정약용 선생, 기억은 흐려지고 생각은 사라진다

머리를 믿지 말고 기록하는 손을 믿으라" 인용





경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 13일 정약용유적지에서 마을공동체 '진접 아우름'(대표 정재은)이 청소년을 대상으로 '다산배움터' 교육을 운영했다고 14일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 13일 정약용유적지에서 마을공동체 '진접 아우름'이 청소년을 대상으로 운영 중인 '다산배움터' 교육에 참석해 특강을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 프로그램은 2025년 마을공동체 공모사업에 선정된 '진접 아우름'에서 추진한 교육으로, 청소년들이 정약용 선생의 생가를 직접 방문해 그의 삶과 정신을 배우고 지역 공동체와 함께 실학 정신을 되새기기 위해 마련됐다.

교육은 △정약용 시 낭독 콘서트 △시장님이 들려주는 정약용 이야기 △유적지 포토스팟 탐방 등 다채로운 체험 활동으로 구성됐다.

특히 주광덕 시장이 유적지를 직접 찾아 청소년 눈높이에 맞춘 '다산 정약용 선생' 특별 강연을 펼쳤다. 주 시장은 정약용 선생의 삶과 사상을 쉽고 흥미롭게 풀어내며 청소년들에게 삶의 지혜와 올바른 가치관을 전했다.

교육에 참석한 중학교 1학년 학생은 "역사적 인물로만 생각했던 정약용 선생님의 이야기를 쉽고 재밌게 말씀해 주셔서 즐거운 시간이었다"고 소감을 전했다.

주광덕 시장은 "정약용 선생께서 '기억은 흐려지고 생각은 사라진다, 머리를 믿지 말고 기록하는 손을 믿으라'고 말씀하신 것처럼, 기록하는 습관을 스스로의 삶에 적용해 나가길 바란다"고 말했다.





주광덕 남양주시장이 지난 13일 '다산배움터' 현장 탐방에 참석해 특강을 마친 후 청소년들과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

한편, 시는 지역문제 해결과 네트워크 형성을 위한 다양한 분야의 마을공동체 활동을 지원하고 있다. 올해는 정약용활동 분야를 신설해 '진접 아우름'을 포함한 5개의 공동체를 선정·지원하고 있으며, 정약용 선생을 주제로 한 교육과 미디어 콘텐츠 제작 등 통해 '정약용의 도시' 브랜드 이미지를 강화하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

