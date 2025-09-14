광주시, '사회서비스 통합박람회' 호응 속 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지·보건의료 등 7대 서비스 '한자리에'

85개 체험·홍보 부스…가족단위 참여 눈길

광주시는 지난 12~13일 이틀간 김대중컨벤션센터에서 '내일이 빛나는 일상'을 주제로 '2025 글로컬 광주 사회서비스 통합박람회'를 개최했다. 광주시 제공

광주시 주최 '2025 글로컬 광주 사회서비스 통합박람회'가 시민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

광주사회서비스원과 광주보건대학교가 공동 주관한 '광주 사회서비스 통합박람회'는 지난 12~13일 이틀간 김대중컨벤션센터에서 열렸다.

이 행사는 '내일이 빛나는 일상'을 주제로 복지, 보건의료, 교육, 고용, 주거, 문화, 환경 등 시민 생활과 밀접한 7대 분야 사회서비스를 한눈에 살펴볼 수 있었다.

행사 기간 85개의 체험·홍보 부스가 운영됐으며, 전 생애주기를 아우르는 다양한 프로그램과 생활 밀착형 상담·체험이 진행됐다. 특히 가족 단위 방문객들의 참여가 눈에 띄었다. 어린이 돌봄, 청년 취업 상담, 중장년 교육, 노인 여가 프로그램 등 연령별 맞춤형 체험 부스가 인기를 끌었다.

행사장에 마련된 힐링 공간과 포토존, 기념품 증정 및 경품 이벤트 역시 많은 시민들의 참여로 활기를 더했다. 박람회에 참여한 한 시민은 "사회서비스를 생활 가까이에서 직접 체험하고 이해할 수 있는 뜻깊은 기회였다"고 말했다.





정영화 복지건강국장은 14일 "이번 박람회를 통해 사회서비스란 시민 모두가 일상 속에서 누려야 할 권리임을 알리고자 했다"며 "앞으로도 시민이 공감하고 참여할 수 있는 광주다운 사회서비스를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





