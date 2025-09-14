신한카드, 서울시다둥이행복카드 고객이벤트

기획전서 15만원 결제시 15% 할인
신한카드는 '신한 서울시다둥이행복카드' 고객을 대상으로 육아 부담 경감을 위한 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.
다음 달 12일까지 유한킴벌리가 운영하는 육아 전문 쇼핑몰 맘큐의 '다둥이 든든페스타 기획전'에서 이 카드로 15만원 이상 결제한 고객에게 15% 청구할인 혜택을 제공한다.
기획전에서 자체적으로 제공하는 다자녀 가정 전용 최대 50% 할인 쿠폰팩에신한카드 청구할인 혜택까지 더하면 합리적인 가격에 육아용품들을 구매할 수 있다.
서울시 주관 육아용품 전문 쇼핑몰 탄생응원몰에서도 대상 카드고객 전용 20% 할인 쿠폰을 증정한다.
베베쿡, 엘빈즈 등 신한카드와 제휴된 약 150여개의 중대형 가맹점(ez멤버스 대상 가맹점) 결제 시 최대 10%도 할인해준다.
최근 6개월간 모든 신한 신용카드 이용 및 탈회 이력이 없는 고객이 이벤트 응모 후 오는 30일까지 신한 서울시다둥이행복카드로 10만원 이상 이용하면 10만원을 캐시백해준다.
신한 서울시다둥이행복카드는 신한금융그룹이 서울시와 체결한 저출생 위기 극복 업무협약의 일환으로 지난 3월 출시됐다. 생활 밀착 업종 할인, 서울시 공영시설 무료입장 등 다자녀 가정 맞춤형 혜택을 제공한다.
