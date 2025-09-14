정선군, 서울·인천서 '가리왕산 국가정원 조성' 홍보 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정선군 이장연합회 30여명 서울·인천서 홀보 활동

강원도 정선군 이장연합회(회장 전영록)는 최근 정선읍 이장 30여 명이 참여한 가운데 서울시 및 인천광역시 일원에서 선진지 견학을 실시했다.

강원도 정선군 이장연합회가 최근 서울시 및 인천광역시 일원에서 선진지 견학을 실시하고 있다. 정선군 제공

AD

이번 선진지 견학은 △행정과 주민 간 가교 역할을 담당하고 있는 이장의 사기 진작 △다양한 체험 및 현장 견학을 통한 견문 확대 △이장 간의 소통과 화합의 장 마련을 목적으로 추진됐다.

특히, 이번 일정에서는 '가리왕산 국가정원 조성'을 널리 알리기 위한 퍼포먼스가 마련되어 눈길을 끌었다.

정선군 이장협의회는 수도권 주요 거점에서 가리왕산 국가정원의 필요성과 비전을 알리는 퍼포먼스를 통해, 정선의 청정 자연과 국가정원 지정의 당위성을 대내외에 홍보했다.





AD

전영록 정선군 이장협의회장은 "가리왕산 국가정원은 정선의 생태·관광 자원을 한 단계 도약시킬 미래 성장 동력"이라며 "주민과 행정이 힘을 모아 국가정원 지정이 반드시 성사될 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>