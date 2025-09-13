포천서 6년 만에 열린 'KBS 전국노래자랑' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 9일 KBS 1TV 통해 방송

경기 포천시(시장 백영현)는 13일 포천종합운동장 특설무대에서 열린 'KBS 전국노래자랑 포천시편' 공개 녹화에 5000여 명의 관람객이 참석해 성황리에 진행됐다.

13일 포천종합운동장 특설무대에서 열린 'KBS 전국노래자랑 포천시편' 공개 녹화가 진행되고 있다. 포천시 제공

이날 행사는 2019년 이후 6년 만에 포천에서 열려 지역 주민과 관광객들의 큰 기대를 모았다. 본선에는 지난 11일 열린 예심을 통과한 16팀이 무대에 올랐으며, 참가자들은 대학생부터 어르신까지 다양한 연령과 직업군으로 구성돼 노래와 춤으로 끼와 열정을 뽐냈다.

특히 한 참가자는 포천 포도, 사과, 파파야 등 지역 농산물을 소개하며 특산물 홍보에도 힘을 보탰다.

공개 녹화는 남희석 사회자의 진행으로 열렸으며, 김연자·김용빈·윤태화·신수아·현숙 등 초대 가수들이 축하 무대를 꾸며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 시민들은 박수를 치며 함께 노래를 따라 부르고 환호를 보내며 축제의 장을 즐겼다.

백영현 포천시장은 "시민 여러분의 뜨거운 관심과 참여 덕분에 6년 만의 전국노래자랑을 성공적으로 개최할 수 있었다"며 "앞으로도 주민이 함께 즐기고 참여할 수 있는 다양한 문화예술 프로그램을 마련해 활기찬 지역 문화를 확산하겠다"고 말했다.





한편, 'KBS 전국노래자랑 포천시편'은 오는 11월 9일 KBS 1TV를 통해 방송돼 포천 시민들의 열정을 전국 시청자들과 나눌 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

