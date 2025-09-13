벼락 733번 치고 난 다음날 응급실 북새통…'뇌우 천식' 뭐길래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뇌우 천식…비구름 속 곰팡이가 알레르기 유발

천식 증세 없는 사람도 호흡곤란…주의 필요

중국 베이징에서 하룻밤 사이에 733번의 낙뢰가 내리친 후, 이튿날 병원 응급실에 기침과 호흡곤란을 호소하는 환자들이 대거 몰려들었다. 원인은 '꽃가루 폭탄'으로도 불리는 '뇌우 천식(Thunderstorm asthma)'으로 알려졌다.

지난 11일 현지 매체들은 지난 9일 밤 베이징 전역에 천둥번개와 강한 비가 쏟아졌으며, 하룻밤 사이 733건에 달하는 낙뢰가 관측됐다고 보도했다. 주민들은 "카메라 플래시가 연속으로 터지는 듯한 불빛이 밤새 이어졌다"고 전했다.

이 과정에서 다수의 주민이 호흡곤란을 겪으며 병원으로 몰려들었다. 원인으로 지목된 뇌우 천식은 뇌우와 함께 발생하는 특수한 형태의 천식 발작이다. 비구름 속 꽃가루나 곰팡이 같은 알레르기 유발 물질이 벼락과 습도, 강풍의 영향으로 잘게 쪼개져 미세 입자가 된다.

AD

뇌우 천식은 1983년 영국 버밍엄에서 처음 보고된 이후 연구가 이어졌으며, 최근 '알레르기 및 임상 면역학 저널' 연구에서는 계절성 알레르기를 가진 사람 228명 중 144명(약 65%)이 뇌우 천식을 경험했다고 보고됐다.

일반적인 크기의 꽃가루는 코 안의 털에서 걸러지지만, 미세 조각은 그대로 폐 깊숙이 흡입돼 심한 알레르기 반응을 일으킨다. 이 때문에 기존 천식 환자는 물론, 평소 천식 증세가 없는 사람에게도 급성 호흡곤란을 유발할 수 있기 때문에 위험하다.

실제로 베이징에서 병원을 찾은 환자들 상당수는 천식 진단을 받은 적이 없었던 것으로 전해졌다. 알레르기성 비염이나 결막염만 앓던 이들도 호흡곤란 증상을 보였다. 한 남성은 "아이가 자다가 갑자기 숨을 헐떡여 새벽에 급히 병원으로 갔는데, 비슷한 증상의 환자들로 응급실이 북새통을 이뤘다"고 말했다.

아울러 뇌우 천식은 한번 발생하면 대규모 피해를 낳을 수도 있어 주의가 요구된다. 2016년 호주 멜버른에서는 뇌우 직후 9000명 이상이 병원으로 몰리고 최소 8명이 숨졌다.





AD

의학계는 천식 환자뿐 아니라 꽃가루 알레르기나 알레르기성 비염 환자도 고위험군에 포함된다고 경고한다. 전문가들은 "천둥번개를 동반한 날씨에는 가급적 외출을 삼가고, 창문을 닫아 알레르기 물질이 실내로 유입되지 않도록 해야 한다"고 조언했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>