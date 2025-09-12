광주 각화정수장, 주민 여가·문화공간 '탈바꿈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정준호 국회의원·신수정 시의장, 주민 간담회

신수정 광주시의회 의장이 12일 광주문학관에서 열린 주민 간담회에서 각화정수장 배수지 전환 공사 추진 상황을 설명하고 있다. 광주시의회 제공

더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)과 광주시의회 신수정 의장은 광주시 상수도사업본부와 함께 12일 오후 3시 광주문학관 4층 세미나실에서 '주민 간담회'를 열었다.

간담회는 각화정수장 폐쇄에 따른 배수지 전환 공사 추진 상황을 주민들에게 설명하고, 공사 이후 남게 되는 주변 공간을 지역민의 여가·문화공간으로 활용하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

정준호 의원은 "주민과 행정이 함께 소통하며 지역의 미래를 설계하는 뜻깊은 자리가 됐다"며 "국회 차원에서도 지속적인 관심을 갖고 사업을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

신수정 의장은 "주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 의회가 앞장서겠다"며 "특히 문화·두암동 지역의 부족한 여가·문화공간으로 탈바꿈될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.





한편, 이 사업은 북구 각화동 일원(각화정수장)으로 오는 2026~2029년 약 222억원이 투입돼 추진될 예정이다. 상수도사업본부는 이번 사업을 통해 주민들이 더 나은 환경에서 여가·문화 활동을 즐길 수 있을 것으로 기대한다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

