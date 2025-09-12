동명대-창신대, '좋은 글쓰기 공모전' 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동명대학교는 지난 11일 교내에서 '2025 좋은 글쓰기 공모전' 시상식을 열었다. 이번 공모전은 2023년부터 이어온 동명대-창신대 공동 대회로 올해로 3회째를 맞았다.

올해 공모전에는 총 172편의 작품이 접수돼 이 가운데 동명대 31편, 창신대 10편 등 41편이 우수작으로 선정됐다. 대상은 동명대 박선영 학생의 '한 노인을 지키려면 온 마을이 필요하다'와 창신대 강민철 학생의 '눈은 스마트폰을 보는데, 마음은 외로워요'가 차지했다.

두 대학은 지역연계교육파트너십을 바탕으로 공유·협력 기반 교육과정을 운영하며 교양교육 내실화를 도모해 왔다. 이번 글쓰기 공모전 역시 교과와 비교과 연계 성과를 공유하는 동시에 지방 사립대 간 협력의 모범사례로 평가된다.





동명대 학부교양대학 정지언 학장은 "학생들이 교과와 비교과 활동을 아우르는 역량을 키우고, 창의적이고 울림 있는 글쓰기를 통해 성장하는 뜻깊은 경험이 되었을 것"이라며 "비교과 과정은 물론 공동 교양 마이크로디그리 운영 등 정규 교육과정에서도 두 대학의 교육 협력을 이어가겠다"고 말했다.

동명대와 창신대가 '좋은 글쓰기 공모전' 시상식을 개최하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

