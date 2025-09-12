인천시, '군집사례 발생' 서구에 말라리아 경보 발령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 12일 서구에 말라리아 경보를 발령하고 대응에 나섰다. 지난 7월 강화군에 이어 올해 두번째다.

말라리아 경보는 전국 말라리아 주의보 발령 이후 첫 군집사례가 발생하거나 동일 시·군·구에서 매개모기 하루 평균 개체수가 2주 연속 5.0 이상일 때 내려진다.

인천 서구는 말라리아 첫 군집사례가 발생해 경보가 발령됐다. 군집사례는 말라리아 위험지역 내에서 증상 발생 간격이 14일(2주) 이내이고 환자 거주지 거리가 1km 이내인 환자 2명 이상이 발생한 경우를 말한다.

인천시는 군집사례 발생에 따라 해당 지역 모기서식 환경 조사, 거주지 점검, 위험 요인 확인 등 현장 역학조사를 하고 추가 감염 확산 방지를 위해 지역 의사회·약사회와 협력해 홍보를 강화할 계획이다.

또 환자 발생 지역에 대한 모기 방제 작업, 조기 발견을 위한 신속 진단검사, 지역 주민 대상 예방 수칙 홍보도 병행한다.

말라리아는 암컷 얼룩날개모기에 물릴 때 감염되며, 평균 7~30일의 잠복기를 거쳐 발열·오한·두통·근육통·구토·설사 등의 증상을 유발한다.





인천시 관계자는 "10개 군·구 전역이 모두 말라리아 위험지역인 만큼 각별한 주의가 필요하다"며 "야간 야외활동을 자제하고 밝은색의 긴 옷 착용, 모기 기피제 사용 등 예방수칙을 지켜달라"고 당부했다.





