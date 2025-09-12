목포시, '조리명장' 안유성 초청 특별강연회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 오후 3시 목포수산물유통센터 2층 강당

골목상권 경쟁력 강화·소상공인 서비스 제고

안유성 명장 강연회 포스터. 목포시 제공

전남 목포시는 지역 골목상권 경쟁력 강화를 위해 대한민국 제16대 조리명장 안유성을 초청, 특별강연회를 연다고 12일 밝혔다.

이번 강연은 소상공인들에게 실질적인 경영 노하우를 제공하고 서비스 역량을 높이는 데 초점을 맞춘다. 안유성 명장은 수십 년간 외식업 현장에서 활동하며 축적한 경험을 바탕으로 성공 전략과 고객 만족 서비스 마인드를 전수할 예정이다.

안 명장은 김대중 전 대통령을 비롯해 역대 대통령의 요리를 담당한 경력으로 유명하며, 최근 요리 경연 프로그램 '흑백요리사' 출연으로 대중적 인지도를 넓혔다.

강연은 오는 17일 오후 3시 목포수산물유통센터 2층 강당에서 열린다. 북항 뒷개 청춘골목 상인을 비롯해 지역 소상공인과 시민 누구나 참여할 수 있다.





시 관계자는 "이번 강연을 통해 상인들의 역량 강화와 서비스 수준 향상을 이끌어 지역 상권의 경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

