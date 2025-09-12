오세훈 "특검에도 금도 있어야…원로 목사에 예의 다하길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"강압적 방식 아니어도 수사 진행 가능"

오세훈 서울시장이 종교계 관련 압수수색과 소환 통보를 한 해병특검을 향해 "특검에도 금도가 있어야 한다"고 비판했다.

오 시장은 12일 페이스북에 "특검 수사가 선을 넘고 있다"며 "피의자도 아닌 참고인 신분임에도 김장환, 이영훈 목사님을 압수수색 한 데 이어 직접 소환까지 강요하고 있다. 개탄하지 않을 수 없다"고 적었다.

앞서 해병특검은 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹과 관련해 김 목사를 참고인 신분으로 출석 요청했다. 김 목사와 이 목사 등에 대한 압수수색도 벌인 바 있다.

오 시장은 이들을 '존경받는 원로 목사'라고 칭하며 "이런 분들에 대해 압수수색과 특검 직접 출석을 강요하는 것은 무리하고 과도한 수사"라며 "망신주기식 강압적 방식이 아니더라도 수사는 얼마든지 진행할 수 있다"고 했다.

그러면서 "특검이 목사님들에게 금도를 넘는 일을 지속한다면 정치적 목적을 가지고 있다는 오해를 받을 수밖에 없다"며 "그것은 '통합'을 자처하신 대통령에게도 부담이 될 것"이라고 강조했다.





오 시장은 "이제라도 특검은 원로 목사님들에 대한 존경과 예의를 다해 수사에 임하기를 바란다"고 전했다.





