숨쉬는 것도 위험?…"초미세먼지, 알츠하이머에 악영향"

초미세먼지 농도, 알츠하이머 위험 증가와 관련

대기오염이 알츠하이머병 발병과 진행에 직접적인 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.

최근 미국 의료 전문 매체 메디페이지에 따르면 미국 펜실베이니아 대학 펠레먼 의대 에드워드 리 박사 연구팀은 대기질이 알츠하이머병 병리와 인지기능 저하에 연관돼있다는 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 1999년부터 2022년까지 펜실베이니아 대학에서 수집한 602건의 부검 사례를 분석했다. 대상자에는 알츠하이머병 등 치매와 운동장애를 가진 사람들, 대조군이 포함됐다. 연구는 인구통계학적 요인과 아포지단백E(APOE)4 유전형 보유 여부를 고려해 조정됐다. APOE4는 알츠하이머병의 가장 강력한 유전적 위험 요인이다.

분석 결과, 사망 전 초미세먼지(PM2.5)에 잦게 노출된 사람일수록 알츠하이머병 신경병리학적 변화가 더 심하게 나타날 가능성이 컸다. 또 임상 치매평가 점수가 있는 287건에서는 PM2.5 노출이 인지 및 기능 장애 악화와 연관됐다.

연구 대상자의 사망 시점 중앙값 연령은 78세였고 54.5%가 남성이었다. 대부분은 백인이었고(94.4%), 교육 수준 중앙값은 16년이었다. 절반 이상(53.2%)이 APOE4 대립유전자를 보유했다.

대상자의 절반 이상은 심각한 알츠하이머병 병리를 보인 것으로 나타났다. 전체의 62.3%가 높은 알츠하이머병 병리 수준을 보였다. PM2.5 농도가 1㎍/m³ 증가할 때마다 알츠하이머 질환을 일으키는 아밀로이드 단계나 전반적인 신경병리학적 변화 수준이 더 심각해질 확률이 각각 17%에서 20%까지 높아졌다.

연구진은 "대기오염이 뇌에 부정적인 영향을 미치는 한 가지 경로가 알츠하이머병 병리의 악화라는 점을 확인했다"며 "뇌혈관질환 악화와 같은 다른 메커니즘도 있을 수 있지만 이번 연구는 신경퇴행 과정에 집중했다"고 설명했다.

이번 연구는 최근 미국 과학잡지 사이언스에 발표된 '미세먼지 노출이 루이소체 치매 발병과 관련 있다'는 결과와도 연결된다. 또 랜싯 치매 위원회는 대기오염을 치매 예방을 위한 주요 수정 가능 위험 요인으로 지목해왔다.

다만 연구는 부검 대상자의 인구학적 특성이 치우쳐 있어 다른 집단에는 적용하기 어렵고, 연구 프로그램 특성상 알츠하이머 치매 환자가 많아 혈관성 치매 환자는 거의 포함되지 않았다는 한계가 있다. 연구팀은 "PM2.5와 뇌혈관질환의 실제 연관성은 이번 결과보다 더 강할 수 있다"며 "다른 교란 요인들이 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 있다"고 덧붙였다.





PM2.5는 지름 2.5마이크로미터(㎛) 이하의 먼지를 뜻한다. 한국에서 PM2.5에 대한 환경기준은 2015년부터 시행되고 있으며 연평균 대기환경기준치는15㎍/㎥다. 환경부의 대기환경연보에 따르면 서울의 연평균 PM2.5 농도는 2023년 20㎍/㎥다.





