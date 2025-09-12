대전시, '2025 대청호오백리길 걷기대회'개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10km, 4km(3대 함께 걷기), 1.5km(노약자·영유아 걷기) 코스로 구성

꿈씨패밀리와 함께 대전의 대표 생태 관광 자원인 대청호 오백리기를 무대로 모두가 함께 걷고 즐기는 건강한 여가 문화를 확산하기 위한 걷기 대회가 열린다.

대전광역시(시장 이장우)와 대전관광공사(사장 윤성국)는 오는 10월 25일 오전 9시 대청공원 잔디 동광장 및 대청호 일대에서 '꿈씨패밀리와 함께하는 2025 대청호 오백리길 걷기대회'를 개최한다.

대청호 오백리길 걷기대회는 (사)한국걷기운동본부 홈페이지에서 12일부터 신청할 수 있고 1인 참가비는 2000원으로 청정 자연과 호수의 아름다움이 함께 있는 대청호 오백리기를 배경으로 남녀노소 누구나 참여할 수 있다.

걷기 코스는 ▲10km, ▲4Km(3대 함께 걷기), ▲노약자/영유아 가족 걷기(1.5km) 코스로 구성돼 있다.

공사는 최근 웰니스 관광이 새로운 여가 트렌드로 부상함에 따라 이번 걷기대회는 단순한 걷기 행사에 머물지 않고 건강·치유·힐링을 결합한 웰니스형 관광 콘텐츠로 운영할 계획이다.

참가자들은 대회를 통해 대청호의 맑은 자연 속에서 몸과 마음을 치유하는 특별한 경험을 할 수 있으며 완주자들에게는 완보증과 기념품이 제공된다.





윤성국 사장은 "이번 걷기 대회는 대전의 대표 관광지인 대청호 오백리기를 온전히 체험할 기회"라며 "많은 시민과 관광객들이 참여해 건강도 챙기고 대청호의 아름다움 가을 정취 속에서 힐링의 시간이 되시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

