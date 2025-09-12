엔씨소프트 '아이온 2' 한국·대만 11월 19일 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일까지 사전예약시 '지스타' 티켓 추첨

출시 사흘 전 PC 사전 다운로드 등 가능

엔씨소프트는 하반기 기대 신작 '아이온2'를 오는 11월 19일 한국과 대만에서 동시 출시한다고 12일 밝혔다.

엔씨소프트 '아이온2'. 엔씨소프트 제공

아이온2는 엔씨소프트가 언리얼 엔진5로 개발 중인 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 2008년 출시된 '아이온'의 지식재산권(IP)을 계승했다.

현재 공식 홈페이지와 양대 앱 마켓에서 사전예약을 진행 중이며, 다음 달 16일에는 서버와 캐릭터명 선점 이벤트를 연다. 사전예약 신청자 전원에게 보상 아이템을 지급하고, 오는 14일까지 참여한 이용자 중에서는 추첨을 통해 '지스타 2025 초청 티켓'을 선물한다.

엔씨소프트는 전날 아이온2 모바일 시연을 온라인 생중계한 데 이어 비즈니스 모델도 사전 공개했다. 이용자 간 대결(PVP) 주요 콘텐츠인 '어비스' 소개와 함께 모바일 게임 같은 이용자 환경(UI) 적용 배경, 자동 플레이 시스템 적용 여부 등에 대한 궁금증도 해소했다.





아이온2의 PC 사전 다운로드와 커스터마이징을 포함한 사전 캐릭터 생성은 출시 사흘 전부터 가능하다. 자세한 내용은 공식 홈페이지와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.





