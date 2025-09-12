한라IMS, '장보고-II 잠수함' 핵심부품 국산화…MRO사업 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선박용 계측기 및 제어 시스템 전문 기업인 한라IMS가 대한민국 해군의 핵심 전력인 '장보고-II급(손원일함급)' 잠수함의 핵심부품인 '공기감시장치'를 국산화 개발 중이다.

AD

한라IMS는 작년 12월부터 국방기술진흥연구소의 '무기체계 부품 국산화 개발 지원'사업에 선정돼 전량 국외제품에 의존하던 '공기감시장치'를 자체 기술력으로 '장보고-II 공기감시장치'를 개발하고 있다고 12일 밝혔다.

이번 국방 프로젝트는 2027년 12월 개발 완료를 목표로 하는 총 사업비 14억원 규모 사업이다. 성공적인 개발이 완료되면 '장보고-II 잠수함' 에 탑재될 예정이다.

한라IMS 관계자는 "2003년부터 상선 2000척 이상에 '공기감시장치'를 공급한 기술력을 바탕으로 2016년에는 잠수함용 '공기감시장치'를 개발 해 '장보고-III 잠수함'에 탑재했다"며 "현재 수행 중인 '장보고-II 잠수함' 탑재를 위한 제품 개발에 성공하면 향후 건조될 9척의 잠수함에도 적용될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한라IMS 지석준 대표를 비롯해 기술본부와 연구소 관계자들은 해군 잠수함사령부를 방문해 손원일급 잠수함과 항만통제타워 등을 직접 둘러보고, 국산 잠수함 기자개 개발 협력도 공고히 했다.

한라IMS 기술연구소는 국방부에서 추진 중인 가장 큰 사업 중 하나인 유지-보수-정비(MRO)사업 지원과 추가 개발 아이템 발굴을 위해 잠수함사령부와 지속적인 기술 교류 및 협력을 이어갈 계획이다.





AD

한라IMS 관계자는 "핵심 잠수함 장비의 국산화는 자주국방력 강화에 매우 중요한 의미를 가진다"며 "잠수함사령부와의 긴밀한 협력을 통해 고품질 장비를 성공적으로 개발해 국방 분야에 기여할 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>