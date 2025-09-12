한국사회투자-하나증권, 모험자본 공급 확대 위해 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"ESG 유망기업 발굴 및 스케일업 지원 강화"

한국사회투자와 하나증권은 모험자본 공급 확대와 ESG(환경·사회·지배구조) 유망 기업 발굴·투자 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 최근 금융당국이 강조하는 모험자본 공급의 중요성에 발맞춰, 벤처스타트업 등 ESG 영역 유망 창업 기업과 우수 중소기업을 대상으로 자금 공급과 성장을 지원하기 위해 추진됐다.

11일 서울 영등포구 하나증권 본사에서 열린 협약식에서 한국사회투자 이순열 대표(왼쪽)와 하나증권 김동식 경영전략본부장이 촬영을 하고 있다.한국사회투자

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲벤처·스타트업 등 ESG 영역 유망 창업기업 발굴 및 초기 투자 ▲우수 중소기업 스케일업 지원 ▲기술자문·네트워크 연계·글로벌화 등 맞춤형 성장 지원 ▲모험자본 공급 활성화를 위한 학술대회·행사 공동 추진 등에 협력하기로 했다.

하나증권은 기업금융부문의 조직과 인력을 확대하고 벤처 및 벤처개피털(VC) 투자에 적극적으로 대응하며 모험자본 공급을 활성화해 왔으며, 한국사회투자는 공익법인 임팩트투자사로서 사회문제 해결과 혁신기업 지원을 선도해왔다.

양 기관은 이번 협력을 통해 정부가 제시한 '생산적 금융'과 '모험자본 생태계 확장'이라는 정책 기조에 부응하고, 더 많은 기업이 성장 단계별로 필요한 자본과 지원을 받을 수 있도록 공동의 노력을 이어갈 계획이다.

이순열 한국사회투자 대표는 "공익법인으로서 사회문제를 해결하는 기업에 자금을 공급해 온 한국사회투자가 하나증권과 함께 더 큰 임팩트를 만들 수 있게 되어 의미가 크다"고 말했다.





강성묵 하나증권 대표는 "정부 정책 기조에 발맞춰 하나증권은 모험자본 공급 기능을 더욱 강화하고자 한다"며 "이번 협약을 통해 사회적 가치와 수익성을 함께 추구하는 투자를 확대함은 물론, 벤처·중소기업 생태계 활성화에 기여하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

