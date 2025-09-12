'최악 가뭄' 강릉에 단비 온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 12일 강원지역에는 늦은 오후부터 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 예보됐다. 극한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉에도 최대 60㎜의 단비가 내린다.

기상청에 따르면 강원 내륙과 산지는 30~100㎜, 강원 동해안은 20~60㎜, 강원 북부 동해안의 경우 최대 100㎜ 이상 쏟아질 수 있다. 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 6시 기준 11.6%(평년 71.2%)로 전날보다 0.2%포인트 떨어졌다.

낮 최고 기온은 내륙 27∼28도, 산지(대관령·태백) 22∼24도, 동해안 26∼27도로 예보됐다. 오전까지 산지에는 동풍에 의한 낮은 구름대의 영향으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.





기상청은 "매우 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려되니 침수, 고립 등 각종 안전사고와 농작물 관리에 유의해야 한다"고 말했다.





