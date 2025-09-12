동명대 응급구조학과-원주세브란스, 항공이송·재난대응 교육 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 현장참여 기회 확대… 응급구조 전문성·취업 경쟁력 강화 기대

동명대학교 응급구조학과가 11일 원주세브란스기독병원과 업무협약을 맺고 항공이송, 고압산소치료, 재난대응 등 특수 분야 실무역량 강화와 교육·연구·현장실습 협력 체계를 구축하기로 했다.

동명대 응급구조학과가 원주세브란스와 항공이송·재난대응 교육 협력 협약을 맺고 있다. 동명대 제공

AD

협약식에는 원주세브란스기독병원 항공의료팀 김형태 팀장과 동명대 응급구조학과 김성주 학과장을 비롯해 장윤덕·김덕술 교수가 참석했다.

이 협약으로 학생들은 △항공이송 환자 관리 △고압산소치료 적용 사례 △국내외 재난 현장에서의 응급구조사 역할 등 전문 교육과정을 병원과 공동 운영하며, 현장 대응 능력을 한층 높일 수 있게 됐다.

김형태 팀장은 "축적된 경험과 노하우를 바탕으로 학생들에게 실질적인 배움의 장을 제공하겠다"고 말했다. 장윤덕 교수는 "이론을 실제 항공·재난 현장에 접목할 기회를 얻게 됐다"며 "응급구조학과 교육과 연구가 더욱 현장 중심으로 발전할 것"이라고 강조했다.





AD

동명대는 이번 협약이 응급구조학과 학생들의 취업 경쟁력 제고와 지역사회 응급의료 발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>