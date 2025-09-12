중진공, 부패방지·준법경영시스템 국제표준 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ISO37001·ISO37301 인증 받아

중소벤처기업진흥공단은 서울 양천구 목동 대회의실에서 인증서 수여식을 열고 부패 방지·준법경영시스템 국제표준 ISO37001·ISO37301 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.

중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공

ISO37001과 ISO37301은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 국제표준에 따른 인증제도다. 조직의 부패 방지와 준법 경영을 위한 전략, 제도, 절차 등을 종합적으로 평가해 인증을 부여한다.

중진공은 정부의 내부통제·컴플라이언스 가이드라인과 윤리경영 표준모델을 준수하고, 지속해서 기관 특성에 맞는 성과지표를 개발해 내부통제 시스템을 개선해왔다. 이러한 노력이 이번 심사에서 긍정적인 평가를 받았다.

특히 중진공은 인증심사에서 요구받은 권고사항을 적극적으로 반영하고 리스크 통제 기술서를 활용해 위험요인을 식별·분석하며 대응 방안을 면밀히 정비했다. 이를 통해 더 높은 수준의 부패 방지와 준법 경영체계를 갖추게 됐다.

아울러 이사장을 중심으로 부패 발생 방지와 청렴 경영 선도를 위한 내부통제위원회와 윤리 인권경영위원회를 운영했다. 이와 함께 ▲내부통제 거버넌스(구조·절차) 정비 ▲현장 중심 통제기능 강화 ▲청렴·윤리문화 확산 교육 ▲전 부서 참여형 업무위험 저감 등의 활동을 지속해서 추진해왔다.





강석진 중진공 이사장은 "이번 인증 취득은 청렴의 의미를 다시 새겨야 할 시점에서 전사적으로 추진해온 반부패·준법 경영 혁신 노력을 국제적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로 글로벌 기준에 부합하는 체계적 시스템을 기반으로 내부통제를 철저히 하고 더욱 국민에게 신뢰받는 기관으로서 공정한 사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

