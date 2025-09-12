경기도, 도내 中企 100곳 '온라인 판로 지원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 G마켓·옥션과 손잡고 도내 100개 중소기업의 온라인 판로 개척을 지원한다. 이번 사업은 '대·중소 상생협력 프로그램 지원사업'의 하나로, 대기업 온라인 플랫폼과 중소기업의 동반 성장을 목표로 추진된다.

앞서 경기도는 지난 7월 대·중소 상생협력 프로그램 지원사업 공모를 통해 이커머스 플랫폼 연계(G마켓·옥션) 판로지원사업을 선정했다.

주요 지원 내용은 G마켓·옥션 전용관과 기획전을 통한 상품 홍보 및 판매 지원이다.

경기도는 오는 11월까지 G마켓과 옥션을 통해 소비자에게 식품 최대 15%, 비식품·양곡 최대 10% 할인쿠폰을 매일 1000장씩 제공한다. 또한 메인화면 노출과 공동 프로모션 등 다양한 마케팅도 지원한다.

경기도 상생마켓 이미지

이와 관련해 경기도와 경기도경제과학진흥원은 지난 5일 차세대융합기술연구원에서 '이커머스 플랫폼 지마켓 연계 판로지원사업' 설명회를 열고, 선정기업과 함께 사업 취지·지원 방안을 공유했다.

경기도는 오는 11월 MD 상담회를 개최해 기업 맞춤형 1대1 컨설팅을 제공하고, 우수기업 2곳을 선정해 G마켓 슈퍼딜·옥션 올킬 기획전 참여 기회를 부여할 예정이다. 또한 홍보 콘텐츠 제작과 사회공헌 활동을 연계해 기업·소비자·플랫폼이 함께 성장하는 지속가능한 상생 생태계를 만들어 나갈 계획이다.





서봉자 경기도 공정경제과장은 "이번 사업은 대기업 온라인플랫폼과 중소기업을 연결해 상호 성장하는 상생협력의 모범 사례가 될 것"이라며 "경기도는 앞으로도 대·중소기업 간 상생의 가치를 확산시키고, 다양한 상생협력 사업을 꾸준히 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

