과기부장관 "KT 사태 초동대응 늦어 반성…위약금 면제 적극 대응"

"해커, KT 이용자 IMSI 정보 외 개인정보 보유 추정"

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 KT 해킹 사태와 관련해 초동 대응이 늦었음을 시인하고 반성한다고 밝혔다. 김영섭 KT 대표와 면담에선 KT가 위약금 면제 등 이용자 보호에 적극적으로 대응한다는 약속을 받았다고 전했다.

배 장관은 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 황정아 더불어민주당 의원이 "KT가 24시간 내 사이버 침해 신고 규정 위반, 법적 책임을 회피하기 위한 허위 신고, 정보유출 여부에 대한 번복 등을 했다"고 지적하자 이같이 밝혔다. 그는 "민관 합동 조사단을 꾸려 대응하고 있지만 초동 대응이 늦었다는 점에 대해 반성한다"고 말했다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 새정부 경제성장전략 관련 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2025.8.22 조용준 기자

이에 황 의원은 "과기정통부가 미온적이니 KT는 기간 통신망이 뚫린 엄청난 피해가 났는데도 위약금 면제와 관련 수사 이후 이용 약관을 들여다보겠다는 하나 마나 한 소리를 하고 침해 신고 이후 배상 약관을 스리슬쩍 바꿨다"고 비판했다. 그러자 배 장관은 "부적절하다고 생각한다"며 "김영섭 KT 대표를 직접 만나 피해 금액뿐 아니라 위약금 면제에 대해서도 적극적으로 대응하겠다고 약속 받았다"고 말했다.

같은 당 이훈기·노종면 의원은 KT의 증거인멸 의혹에 대한 과기정통부의 수사 의뢰를 촉구했다. 이에 대해 그는 "(과기정통부가) 수사 의뢰를 할 수 있다"며 "일단 KT로부터 모든 자료를 받아 놓은 상태"라고 답했다. 노 의원이 해커가 무단 소액결제에 성공한 점으로 미뤄 KT가 개인정보 유출 항목으로 밝힌 이용자 가입자식별정보(IMSI) 외에도 성명, 전화번호, 생년월일 등이 유출됐을 가능성을 묻자 "범인이 가지고 있을 것으로 추정된다"고 밝혔다.





이날 과방위 의원들은 KT 해킹 건에 대해 청문회 개최를 요구했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

