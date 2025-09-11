핑골프, 고객 대상 피팅교육 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 핑 본사와 동일한 교육 실시

참가자 13명 전원 피팅 자격증 발급

골프 피팅의 리더 브랜드 삼양인터내셔날 핑골프가 아마추어 골퍼 13명을 선정해 아이언 피팅교육을 진행했다고 11일 밝혔다.

피팅이 골프에 미치는 영향과 필요성, 아이언 제작 과정, 골퍼의 체형을 기본으로 진행하는 정적피팅, 그 결과를 통해 컬러 코드차트에 대입하는 방법, 스윙에 따른 피팅 방법, 다양한 상황을 대입한 아이언 피팅 수업 및 실습까지 미국 본사에서 시행하는 정규 피팅교육과 똑같이 진행했다.

아마추어 골퍼들이 핑 피팅 교육을 수료한 뒤 아이언 피팅 자격증을 들고 포즈를 취하고 있다. 핑골프

AD

깊이 있는 교육을 배웠고, 전문 피터들이 치르는 테스트에 전원 통과했다. 핑골프는 본사에서 발급하는 핑 아이언 피팅 자격증을 발급했다. 핑골프는 앞으로도 매년 피팅에 관심 있는 골퍼들을 선정해 교육을 진행할 예정이다.





AD

핑골프는 세계 최초로 피팅을 시작했다. 1972년 핑 컬러 코드차트를 발표해 골퍼 개인의 특성을 파악해 체형과 스윙에 맞는 맞춤 골프클럽을 제작했다. 업계 최초로 골프클럽에 주조 생산을 도입했고, 1976년엔 정확한 피팅과 클럽 제작을 위한 핑맨 로봇을 개발하기도 했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>