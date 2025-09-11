김교흥 문체위원장, 공유숙박 제도 혁신 방안 토론회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 15일 국회도서관 대강당에서

김교흥 국회 문화체육관광위원장은 오는 15일 오전 10시 국회도서관 대강당에서 공유숙박 제도 혁신 방안을 모색하기 위한 '3000만 관광시대! 관광혁신 포럼 국회 토론회'를 개최한다고 밝혔다.

김교흥 위원장은 최근 공유숙박 서비스가 급격히 성장하고 있지만 관련 제도 정비가 뒤따르지 않아 충분한 숙소 공급이 이뤄지지 않고 있다며 3000만 관광시대를 열기 위한 합리적인 제도 개편을 논의하는 자리가 될 것이라고 설명했다.

김교흥 위원장은 "K 컬처에 대한 세계인들의 관심이 더없이 높은 바로 지금이 우리나라 관광산업 도약을 위한 골든타임"이라며 "합리적인 공유숙박 제도 혁신 방안을 마련해 3000만 관광객 목표를 달성하고 우리 관광산업을 한 단계 성장시킬 기회를 잡기 위해 토론회를 마련했다"고 밝혔다 .

AD

토론회에서는 한주형 강원대학교 관광경영학과 교수가 '3000만 관광 시대를 위한 도시민박업 정책현안 및 제도혁신 과제', 정대준 외국인관광도시민박업협회 사무국장이 '현장에서 본 도시민박업 규제의 한계와 바람직한 발전 방향'을 주제로 기조발제를 맡는다.

이후 한진석 동국대학교 교수, 심성우 백석예술대학교 교수, 조성제 문화체육관광부 과장, 황정현 법무법인 세종 변호사가 공유숙박 제도 혁신과 상생 방안 등에 대해 토론한다.

특히 이번 토론회에서는 '외국인에게 한국의 가정문화를 체험시킨다' 는 취지로 도입돼 공유숙박의 주요 제도로 자리 잡은 외국인관광도시민박업이 중점 논의될 예정이다.





AD

김 위원장은 "이번 토론회를 통해 업계와 학계 , 정부와 국회 모두의 지혜를 모아 공유숙박 서비스와 기존 숙박업이 상생하며 관광산업 성장과 지역경제 활성화를 이룰 수 있는 방안을 도출할 수 있을 것으로 기대한다" 고 강조했다 .





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>