진도군, 러시아 바이어 초청 수출상담회

6개 기업 참여…100만달러 규모 협약

진도군이 러시아 바이어들을 초청해 100만달러 규모 구매의향 협약을 체결했다. 진도군 제공

전남 진도군과 전남테크노파크는 지난 2일 쏠비치진도에서 러시아 유통 바이어 초청 수출상담회를 개최했다.

11일 군에 따르면 이번 상담회는 '진도 울금 등 특산자원을 활용한 전후방 연관산업 활성화 지원사업'의 일환으로 열렸다.

해당 사업은 지방소멸 위기에 대응하기 위해 중소벤처기업부와 진도군이 추진하고 있으며, 전남바이오진흥원과 협업해 2023년부터 2년간 총 17억원을 투입해 기업 맞춤형 지원을 해왔다.

이날 행사에서는 러시아 바이어들이 진도를 직접 방문해 제품 생산 현장을 둘러보고, 1:1 상담과 시연회를 통해 협력 가능성을 모색했다. 그 결과 군 소재 6개 기업이 러시아 현지 유통망 입점 협상을 진행하고, 총 100만달러 규모의 구매 의향 협약을 체결하는 성과를 올렸다.

군은 오는 10월 관내 기업들이 러시아 현지를 직접 방문해 실질적인 수출 계약과 유통망 입점 협상을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.





김희수 군수는 "이번 상담회는 러시아 시장에 진도 농수산물의 우수성을 선보이는 계기가 됐다"며 "앞으로도 기업 지원을 강화해 진도 농수산물이 해외시장에서 인정받는 브랜드로 자리잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





