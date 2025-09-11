듀오락, 손석구와 함께하는 '선물대전' 프로모션 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일까지 듀오락 공식몰서 진행

'듀오락(DUOLAC)'이 신규 광고 캠페인 론칭을 기념해 '221배 강력한 선물대전'을 실시한다고 11일 밝혔다. 이번 프로모션은 221배 강력한 장 속 생존력의 강한 유산균 듀오락을 제안하기 위해 기획됐으며 오는 29일까지 듀오락 공식몰에서 진행된다.

쎌바이오텍

듀오락은 배우 손석구와 함께 '221배 강한 유산균, 듀오락' 신규 광고 캠페인을 공개했다. 광고는 '221배 강한 유산균, 듀오락'이라는 슬로건을 중심으로 유산균 보장 균 수의 올바른 개념을 짚고 진짜 중요한 것은 '장 속 생존율'임을 강조한다. 이어 '듀오락의 기술로, 최대 221배 강력한 장 속 생존력'이라는 메시지를 통해 듀오락의 독보적인 기술 듀얼코팅을 강조한다.

선물대전에서는 '손석구 Pick' 제품을 2박스 구매 시 21% 할인 혜택을 제공한다. 선착순 500명에게는 '손석구 아크릴 키링'과 '추석용돈 봉투'가 증정된다. 손석구 Pick 제품에는 ▲30년 스테디셀러 '듀오락 골드 하루 한 포' ▲순도 99% 생유산균 1000억마리 '듀오락 더 퍼스트 클래스' ▲이유식기 아기를 위한 '듀오락 베이비' ▲성장기 어린이 3중 케어 '듀오락 얌얌플러스' ▲온 가족 함께 섭취하는 '듀오락 바이오가드' 등이 포함된다.

이외에도 신규 고객은 '듀오락 체험팩'을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 회원 가입 시 즉시 사용 가능한 1만원 쿠폰도 제공된다. ▲국내 최초 액상형 CLA '슬림샷 CLA 2400' ▲듀오랩 비오틴 등도 특별 할인이 적용된다. 또한 매일 오전 10시에는 선착순 221명에게 1만원 쿠폰을 추가 지급하며, TV CF 퀴즈 이벤트 참여 시 3000원 쿠폰이 제공된다.

이벤트 기간 제품을 구매한 고객 중 총 221명을 추첨해 경품도 증정한다. ▲1등 리모와 캐리어(200만원 상당) ▲2등 메디큐브 디바이스 세트 ▲3등 닌자푸디 블렌더 ▲4등 듀오락 적립금 등이 마련돼 있으며, 구매 금액대(20만·30만·50만원 이상)에 따른 사은품도 추가로 증정된다.

또한 오는 18일 오전 10시에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 '손석구 Pick' 제품을 소개하고, 경품 이벤트와 깜짝 혜택을 선보일 예정이다.

쎌바이오텍 관계자는 "듀오락은 듀얼코팅 기술을 기반으로 221배 강력한 장 속 생존력을 '강한 유산균'으로 제안하고 있으며, 이번 선물대전에서는 이러한 메시지를 소비자 혜택으로 담아냈다"며 "보장 균 수만을 강조하는 제품보다는 장 속 생존율을 과학적으로 입증한 221배 강한 유산균 '듀오락'을 이번 프로모션을 통해 경험해 보길 바란다"고 했다.





한편 듀오락은 전 제품에 듀얼코팅 기술을 적용해 유산균 생존율을 최대 91.6%까지 끌어올렸으며, 비코팅 대비 최대 221배 높은 장 속 생존율을 인체적용시험으로 입증했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

