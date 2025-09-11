경찰, 초등학교 주변 안전 확보…“검문검색 적극 실시”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유괴·납치 예방수칙 홍보 병행

경찰청은 학교 주변에서 미성년자 대상 약취·유인 사건이 잇따라 발생함에 따라 예방활동을 강화한다고 밝혔다.

전국 초등학교 등·하교 시간대에 맞춰 어린이들의 통행이 많은 학교 인근, 주요 통학로 주변에 경찰을 집중배치한다. 장시간 정차하는 차량, 어린이 주변을 배회하거나 위험한 물건을 휴대하는 등 수상한 사람을 발견할 경우 적극적으로 검문검색을 실시할 예정이다.

경찰은 아동안전지킴이, 녹색어머니, 자율방범대 등 아동보호인력과 치안협력단체와도 협력해 합동순찰에 나선다. 지방자치단체 CCTV 관제센터에서도 화상순찰을 강화할 계획이다.

학교전담경찰관(SPO)은 각 시도교육청과 협업해 학생·학부모 대상 유괴·납치 예방수칙 안내와 홍보를 병행한다.





유재성 경찰청장 직무대행은 "어린이를 대상으로 하는 약취·유인 범죄가 다시는 발생하지 않도록 경찰역량을 집중하고, 유사 사건 발생 시 철저한 수사를 통해 신속히 검거해 엄정하게 조치하는 등 어린이 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





