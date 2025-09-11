[내일 날씨] 광주·전남 낮부터 비…최대 80㎜

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남해서부 먼바다 강풍·풍랑특보 가능

기상청 “교통안전 각별히 유의해야”

11일 광주 동구 국립아시아문화전당 5·18민주광장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 남자 개인 동메달 결정전에서 김제덕이 승리한 후 기뻐하고 있다. 연합뉴스

12일 광주·전남은 흐리고 낮부터 비가 내리며, 지역에 따라 30~80㎜가량 쏟아질 것으로 예상된다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 동해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들다가, 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 차차 받겠다. 아침 최저기온은 20~23도, 낮 최고기온은 26~29도로 전망됐다.

오전까지 남해서부 동쪽 먼바다에는 시속 32~54㎞(초속 9~15ｍ)의 강한 바람이 불고, 물결은 1.5~3.5ｍ로 높게 일겠다. 풍랑특보가 발표될 가능성도 있다. 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.





기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

