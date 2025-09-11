[1mm 금융톡]금감원은 IMF 연례협의 면담 무산에 왜 아쉬워할까?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IMF, 11일부터 한국 정부와 연례협의 개최

기재부·금융위·금감원 등 방문해 면담

금감원 조직개편 부당함 전달할 계획

금감원 면담, 갑자기 화상회의로 변경

정부와 여당이 조직개편 방안을 발표한 이후 금융감독원의 내부 불만이 점점 커지고 있다. 금감원장과 소통도 어려운 상황에서 국제통화기금(IMF)에 의견을 전달할 기회마저 사라졌기 때문이다.

금감원은 12일 예정된 국제통화기금(IMF) 연례협의회 면담 자리에서 공공기관 지정 등 조직개편의 부당함을 전달할 계획이었다. 그러나 갑자기 화상회의로 대체되면서 계획이 무산됐다.

11일 금융당국에 따르면 국제통화기금(IMF)은 이날부터 24일까지 한국을 방문해 2025년도 연례협의를 실시한다. 이에 IMF 대표단은 기획재정부, 금융위원회, 산업통상자원부 등 정부와 한국은행, 금감원 등을 방문해 우리 경제 상황과 전망, 새정부 경제정책 전반을 논의할 예정이다.

연례협의는 국제통화기금 협정문(Article IV)에 의거해 회원국 경제상황 점검을 위해 국제통화기금과 회원국간 연례적으로 개최되는 회의이다. 보통 연례협의 대표단이 직접 기관을 찾아 비공개 면담을 갖는다. 이날 금융위를 방문한 대표단은 내일 금감원 방문 계획을 취소하고, 화상회의로 갈음하겠다고 통보했다. IMF가 화상회의로 변경한 이유에 대해서는 알려지지 않았다.

이를 두고 금감원 내부에서는 다소 날 선 분위기가 감지된다. 금감원은 IMF 대표단이 여의도 본원을 방문하면 조직개편과 관련해 공공기관 지정과 금융소비자보호원(금소원) 분리 반대 의견을 전달할 계획이었다.

현재 금감원 직원들은 조직개편을 반대하는 의미로 출근길 집회를 열고, 기수별로 근조기를 금감원 로비에 가져다 놓았다. 대표단이 금감원을 방문하면 이런 현장을 보여주고, 내부 분위기와 공공기관 지정 반대 근거를 설명하려고 했다. 그러나 화상회의로 변경되면서 현장 분위기를 알릴 명분과 기회가 사라졌다.

금감원이 IMF 대표단을 직접 만나 조직개편 반대 목소리를 전달하려 한 이유가 있다. IMF는 1999년 외환위기 때 금감원 설립과 관련해 '독립적인 민간 기구' 형태를 권고했기 때문이다. 명분은 관치금융의 폐해를 막기 위해 독립적인 민간 기구 형태가 바람직하다는 것이었다.

이후 금감원은 2007년 노무현 정부에서 기타 공공기관으로 지정된 적이 있다. 그러나 2009년 공공기관에서 해제됐다. 2008년 미국 리먼 브러더스 파산으로 글로벌 금융위기가 발생하자, 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 불거졌기 때문이었다.

금감원은 탄생부터 성장까지 내부적으로 항상 '독립성'을 중요하게 여겨왔다. 민간기구이지만 금융위 산하기관이기 때문에 감독, 검사 업무에서 사실상 금융위의 의견에서 완전히 독립될 수 없는 것이 현실이다. 이런 가운데 최근 정부와 여당이 금감원을 공공기관으로 지정하는 내용을 담은 정부 조직개편 방안을 발표하자 금감원이 거세게 반발하고 있는 것이다.

금감원이 공공기관으로 지정되면 기획재정부 산하 공공기관운영위원회(공운위)로부터 인건비와 예산 통제를 받는다. 지금도 금감원은 금융위의 경영평가위원회에서 경영평가를 받고, 예산 심사도 이뤄지고 있다. 앞으로 기재부 승인까지 받아야 한다. 또 법률상 경영평가에 따라 금감원장을 해임할 근거도 생긴다.





금융감독당국 관계자는 "조직개편 목적이 금융정책과 감독의 분리라면 금감원의 독립성을 강화함이 옳다"며 "지금도 금감원은 금융위 산하기관이라 온전히 독립적인 결정을 하기 어려운 구조인데, 공공기관으로 지정되면 감독과 검사 업무 전반에서 정부의 입김이 강해질 수밖에 없다"고 지적했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

