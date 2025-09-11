한글 새 옷 입은 고래밥·초코송이...초기 한글 멋 담았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오리온 과자 한글날 한정판 선봬

고래밥·초코송이, 초기 한글 디자인 단장

국립한글박물관이 오는 10월9일 한글날을 앞두고 오리온과 협업해 '고래밥'과 '초코송이'의 한글날 한정판을 선보인다. 옛 문헌 속 한글 서체로 새롭게 디자인했다.

한글날 한정판으로 제작된 '고래밥'. 국립한글박물관 제공

새로운 포장 디자인은 박물관이 소장한 문화유산의 원형 모습을 고스란히 담았다. 소비자가 친숙한 과자를 통해 세종대왕과 조선의 마지막 공주가 사용했던 아름다운 한글 서체를 만나는 경험을 제공한다.

'고래밥' 한정판에는 '월인석보'의 글씨가 담겼다. '월인석보'는 세종과 세조가 지은 불경 언해를 묶은 책으로, 훈민정음 창제 직후 한글의 모습을 간직한 귀중한 자료다. 이번 한정판은 실제 목판본 책 속의 '고', '래', '밥' 글자를 찾아 적용했다, 네모반듯하면서도 힘 있는 초창기 한글의 멋을 생생히 보여준다.

한글날 한정판으로 제작된 '초코송이'. 국립한글박물관 제공

'초코송이'에는 조선의 마지막 공주 덕온공주(1822~1844)가 직접 쓴 '자경전기'의 서체가 적용됐다. 해당 문헌은 덕온공주의 단아한 붓글씨가 특징이다. 국립한글박물관은 이를 토대로 디지털 글꼴(폰트) '덕온공주체'를 개발해 누구나 무료로 활용할 수 있도록 배포 중이다. 이번 한정판은 공주의 손글씨가 현대인의 일상 속에서 다시 숨 쉬는 특별한 계기가 될 것이다.

한정판 '고래밥'과 '초코송이' 상자 상단에는 정보무늬(QR코드)가 삽입됐다. 스캔하면 국립한글박물관 아카이브 누리집으로 연결돼, '월인석보'와 '자경전기'에 대한 자세한 내용을 살펴볼 수 있다.





강정원 국립한글박물관 관장은 "이번 협력은 옛 문헌 속 한글을 과자 상자라는 친근한 일상 공간으로 불러낸 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 산업계, 학계 등과의 다양한 협력을 통해 국민이 한글 문화유산을 쉽고 재미있게 만날 기회를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

