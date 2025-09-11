대성유통, 창원특례시 마산합포구에 이웃돕기 백미 50포 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

따뜻한 나눔으로, 온정이 가득한 추석



경남 창원특례시 마산합포구는 11일 지역의 유통기업인 대성유통에서 추석을 맞아 백미 4㎏ 50포(100만원 상당)를 기탁했다고 밝혔다.

대성유통, 마산합포구에 이웃돕기 백미 50포 기탁.

AD

전대범 대표는 "추석을 앞두고 어려운 이웃들과 따뜻한 마음을 나누고 싶어 이번 기탁을 준비하게 되었다"며 "작은 정성이지만 도움이 필요한 분들에게 힘이 되기를 바란다. 앞으로도 지역사회에 나눔을 실천하며 이웃과 동행하는 기업이 되겠다"고 말했다.

서호관 마산합포구청장은 "지역사회에 온정을 전해주신 전대범 대성유통 대표님께 깊이 감사드리며, 이러한 따뜻한 마음이 모여 우리 사회가 더욱 든든해지고 풍성해진다"며 "구에서도 복지사각지대에 놓인 이웃들이 소외되지 않도록 더욱 세심히 살피겠다"고 전했다.





AD

한편, 이날 기탁된 백미는 우리 고장에서 생산된 쌀로, 지역 농민을 위하는 마음까지 담아 관내 저소득 가정에 골고루 배부될 예정이며, 합포구에서는 지역 주민 모두가 따뜻하고 넉넉한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>