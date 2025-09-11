'SNS차단' 촉발 반정부 시위 격화…정부 "네팔 심각지역 여행 말라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네팔, 대규모 반정부 시위 격화

외교부, 3개 주에 '특별여행주의보' 발령

외교부가 전국적 반정부 시위가 발생한 네팔 일부 지역에 대해 10일 오후 5시를 기해 특별여행주의보를 발령했다고 밝혔다. 대상 지역은 우리 국민이 주로 방문하고 시위 상황이 심각한 바그마티주, 룸비니주, 간다키주 등 세 곳이다.

지난 9일 네팔 카트만두에서 사회관계망서비스(SNS) 금지 및 부패 반대 시위 중 한 시위자가 네팔 총리 카드가 프라사드 올리의 사진을 불 속에 던지고 있다. AP연합뉴스

기존에 네팔 전역에 발효 중이던 1단계 여행경보(여행유의)는 유지되지만, 해당 지역에 대해서는 한 단계 강화된 2.5단계 특별여행주의보가 적용됐다. 특별여행주의보는 현지 치안 상황이 단기간에 급격히 악화했을 때 발령되는 조치로, 사실상 3단계인 '여행자제'에 준하는 효력을 갖는다.

외교부는 "3개 지역을 여행할 예정인 국민들께서는 여행을 취소·연기해주시기를 바라며 체류 중인 국민들께서는 긴요한 용무가 아닌 한 안전지역으로 이동해 주시기를 바란다"고 당부했다.

총리 사임 불구 반정부 시위격화…대통령관저 방화도

지난 9일 네팔 수도 카트만두에 있는 람 찬드라 파우텔 대통령 관저에서 반정부 시위대의 방화로 불길이 치솟고 있다. AP연합뉴스

최근 네팔에서 일어난 대규모 반정부 시위는 네팔 정부가 지난 5일부터 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 26개 사회관계망서비스(SNS)의 접속을 돌연 차단하면서 촉발됐다. 네팔의 젊은 층은 이를 온라인상 반정부·반부패 운동을 탄압하려는 조치로 보고 대거 반정부 시위에 나섰다. 최근 SNS를 통해 사치품과 호화로운 휴가 생활을 과시하는 고위층 자녀들의 모습과 생활고에 시달리는 이들을 대조하는 영상이 확산하는 상황이었기 때문이다. 따라서 이번 대규모 반정부 시위는 부패한 정부에 쌓여있던 국민들의 분노가 폭발한 것으로 풀이된다.





시위대는 수도 카트만두의 대통령 관저와 국회의사당, 대법원 청사 등을 습격해 불태웠으며, 일부 교도소를 공격해 수백 명의 수감자가 탈옥하는 사건까지 발생했다. 사태가 폭동 수준으로 번지자 샤르마 올리 총리와 일부 장관들이 책임을 지고 사임했지만, 분노는 수그러들지 않고 있다. 대통령 관저와 올리 총리 자택 등지에서 방화가 일어나는 등 시위는 연일 더 격화하고 있다. 네팔 군 당국은 도심 곳곳에 병력을 배치했으며 경찰의 강경 진압 과정에서 수십 명이 사망하고 수백 명이 부상한 것으로 전해졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

