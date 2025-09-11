인천공항, ACI 주관 서비스 평가서 3관왕 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천국제공항공사가 10일 중국 광저우에서 열린 국제공항협의회(ACI) 주관 '제7회 공항경험 써밋'에서 전 세계 공항 중 유일하게 고객경험 인증 5단계(최고 단계)를 4년 연속 획득했다고 11일 밝혔다. 2022년 전 세계 최초로 고객경험인증제 5단계를 획득한 이후로 매년 재인증에 성공했다.

또한 세계공항서비스평가(ASQ) '올해의 공항상'을 수상하고 교통약자 접근성 인증제 1단계를 최초 획득해 3관왕을 달성했다.

재인증 심사 과정에는 ▲고객 여정 전반에 걸친 디지털 혁신 ▲이해참여자 기반의 CX 협력 생태계 ▲고객 중심 서비스 디자인 및 페르소나·고객여정지도 등 고도화된 고객 이해 기법 적용을 높이 평가받았다.

▲스마트패스 전용 출국장 신설 ▲셀프 백드랍(안면인식 출입국서비스)·이지드랍(도심 수하물 위탁 서비스) 확대 ▲출국장별 실시간 소요시간 안내 등을 통해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 급증한 여객 수요에 적극 대응한 점을 재인증 성공 요인으로 분석했다.





이학재 인천국제공항공사 사장은 "연이은 전 세계 1위 달성과 교통약자 접근성 인증 획득은 인천공항 임직원과 상주기관, 자회사 등 모든 공항 가족이 함께 이룬 성과"라며"앞으로도 디지털 기술을 접목한 운영 효율화와 여객 편의 제고에 집중해 모두가 편리하게 이용할 수 있는 공항 서비스 모델을 제시해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

