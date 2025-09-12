청주 주거 중심의 변화, 청주 롯데캐슬 시그니처 견본주택 9월 오픈 예정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

청주시 주거 중심에 새로운 프리미엄 아파트 단지가 9월 분양을 앞두고 있다. 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 일원에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처는 총 962세대 중 일반분양 459세대로, 67㎡ 76㎡, 84㎡ 타입으로 구성되어 다양한 수요층을 만족시킬 예정이다.

청주 롯데캐슬 시그니처는 뛰어난 입지와 더불어 청주의 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이다. 광역 교통 핵심 허브로 떠오르는CTX(예정)를 비롯해 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 압도적인 교통망을 자랑한다. 또한 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등으로 사통팔달 교통 환경을 갖췄다.

생활 인프라도 눈길을 끈다. 단지 인근에는 커넥트 현대, 롯데아울렛, NC백화점 등 청주의 중심 문화시설이 밀집해 있어 원스톱 생활이 가능하다. 더불어 강서초, 서현초, 서현중 등 우수한 학군과 높은 진학률을 자랑하는 교육환경까지 갖춰 예비 청약자들의 기대가 높다.

미래 가치 또한 주목된다. 단지는 BIT 융복합 클러스터 단지 조성의 최대 수혜지로, 세종·오송·옥산·오창·청주 산업단지를 잇는 핵심 교통 허브 입지에 들어서 향후 가치 상승이 예상된다.

롯데캐슬 브랜드 프리미엄 역시 빼놓을 수 없다. '청주 롯데캐슬 시그니처'는 탁트인 조망, 남향 위주의 특화설계, 중앙광장과 녹지공간, 그리고 골프연습장, 피트니스 클럽, 작은 도서관, 키즈 플레이라운지 등 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민의 삶의 품격을 높인다.

'청주 롯데캐슬 시그니처'는 청주시에서 최고 수준의 교통·생활·교육 인프라를 모두 갖춘 대단지로, 지역 내 새로운 리딩단지로 떠오를 전망이다.





AD

청주의 새로운 주거 중심을 이끌 '청주 롯데캐슬 시그니처'는 9월 중 견본주택 오픈을 앞두고 지역 내 큰 관심을 모으고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>