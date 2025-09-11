대만, 3대 발전소 화재…TSMC 등 전력부족 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화재에 따른 경보 발령

전력공급 예비율 6% 이하때 발령

대만 남부 발전소의 화재로 인해 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 대만 TSMC 등에 대한 전력 부족 사태가 우려된다고 연합보와 중국시보 등 대만언론이 11일 소식통을 인용해 보도했다.

로이터연합뉴스

AD

이 소식통은 전날 대만전력공사(TPC)가 지난 9일 오후 8시께 남부 가오슝 싱다발전소의 폭발로 인한 화재로 '전력시스템 경계운전통보' 경보를 발령했다면서 이같이 밝혔다. 해당 경보는 전력공급 예비율이 6% 이하로 떨어지는 비상사태가 우려될 때 발령된다.

소식통은 이번 폭발 사고에 따른 경보는 당초 전날 오전 1시께부터 오후 11시까지였으나 경보 적용 기간을 열흘로 늘렸다고 전했다.

다른 소식통은 TPC가 전력공급 예비율을 높이기 위해 지난 2022년 퇴역한 가오슝 다린발전소 5호기를 재가동했으며 상업발전이 끝난 제2, 3 원전의 디젤발전기까지 동원했다고 설명했다. 이에 따라 TSMC 등이 있는 남부과학단지의 전력 수급에 지장이 있을 수 있다고 지적했다.

쩡원성 TPC 회장은 전날 1차 조사 결과 액화천연가스(LNG)를 사용하는 싱다발전소 신 2호기 가동 테스트 도중 LNG가 유출되면서 화재가 발생했다고 밝혔다. 그는 또 남부과학단지의 전력 공급 계획은 별도로 마련돼 있다고 덧붙였다. 싱다발전소는 총발전 용량이 4325MW로 대만 전체 발전량의 10%를 차지하며, 대만에서 3번째로 큰 발전소다.





AD

대만언론은 2021년 5월 13일과 5월 17일, 2022년 3월 3일 발생한 대규모 정전 사태가 모두 싱다발전소와 관계있다고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>