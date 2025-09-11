동국제약 '마이핏 키해피', 환불보장 프로모션서 환불요청 0건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동국제약의 어린이 키성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'가 론칭 기념 100% 환불보장 프로모션에서 환불요청 0건을 기록했다고 11일 밝혔다.

동국제약의 어린이 키성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'. 동국제약

AD

동국제약은 지난 7월 '마이핏 키해피' 론칭을 기념해 제품에 만족하지 못할 경우 조건 없이 환불해 주는 '100% 환불보장제' 프로모션을 진행했다. 2주간의 프로모션 기간 동안 환불신청은 한 건도 없었으며, 소비자들에게 호평을 받는 등 성공적으로 마무리됐다.

소비자들은 '마이핏 키해피'를 선택한 이유로 "이른둥이로 태어나서 그런지 또래에 비해 키가 작아서 속상해 구매했다", "다섯살 손주한테 먹이려고 주문했다", "학원 맘 모임에서 소문 듣고 주문했다" 등을 언급했으며, "맛이 좋아 아이가 스스로 챙겨먹는다", "9살 된 쌍둥이 아들이 키가 작아 걱정했지만, 마이핏 키해피를 맛있게 잘 먹고 있어 걱정을 덜었다", "축구와 농구를 시작한 아이가 키가 크고 싶어 매일 제품을 챙겨 먹는다" 등 긍정적인 후기를 통해 소비자들의 만족도를 확인할 수 있었다. 또한, 20대~40대 부모로 구성된 사전 체험단의 경우에도 아이 입맛 만족도와 제품 만족도가 모두 99% 이상으로 높게 나타났다.

동국제약 건식사업부 담당자는 "'0건'의 환불요청과 실제 구매자들의 생생한 후기를 통해 '마이핏 키해피'가 소비자들에게 확실한 신뢰를 얻고 있음을 확인했다"며 "성장기 자녀의 건강과 키 성장을 고민하는 부모에게 우수한 제품을 통한 솔루션과 다양한 제품 체험 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

'마이핏 키해피'는 동국제약 건강몰을 통해 자녀들을 위한 '키성장 골든타임 프로모션'도 진행한다. 키성장 제품 전용 10% 할인 쿠폰을 비롯해, 무료배송 원데이 체험딜, 공식몰 단독 최대 47% 특가, 3박스 이상 구매 시 50만원 상당의 사은품 증정, 100% 리뷰 당첨 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다.

'마이핏 키해피'는 식약처로부터 성장기 어린이들의 키성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주성분으로 한다. 굴을 원재료로 효소 분해와 유산균 발효 과정을 거친 개별인정형 원료이며, 국내 어린이를 대상으로 한 24주간 인체적용시험에서 평균 3.78㎝의 키성장 효과가 확인됐다. 시험결과 섭취군은 대조군 대비 0.87cm 더 성장했으며, 성장속도(HV), 키 표준 편차점수(SDS), 성장인자결합단백질(IGFBP-3) 등 주요 성장 지표에서도 유의한 개선 효과를 보였다.





AD

하루 1포로 성장기 필수 영양소인 아연, 망간 등을 함유하고 있으며, 딸기, 블루베리, 엘더베리 농축액의 상큼한 맛으로 아이들이 스스로 챙겨먹을 만큼 맛있고, 부드러운 젤리 형태라 간편한 섭취가 가능하다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>