부산, 2028 세계디자인수도가 된다… 대한민국 2번째

디자인 통해 삶의 질 향상, 도시문제 해결



박형준 시장, 세계디자인총회서 수락연설



'시민과 함께 만드는 도시 디자인' 선언

부산이 세계 디자인 수도가 됐다. "시민이 모두 도시디자이너"라는 컨셉트를 내건 부산시가 개가를 부른 것이다.

부산시(시장 박형준)는 현지 시각 10일 오후 4시 영국 런던 바비칸센터에서 열린 '세계디자인총회(World Design Congress)'에서 부산이 '2028년 세계디자인수도(World Design Capital)'로 공식 발표됐다고 11일 알렸다.

세계디자인수도는 세계디자인기구(WDO)가 디자인을 통해 도시의 사회·문화·경제적 발전을 이끈 도시를 2년마다 선정하는 국제 프로그램으로 2008년 처음 시작됐다. 이번에 부산은 대한민국에서 두번째, 세계에서 열한번째로 이름을 올리며 도시 디자인 역량을 국제적으로 인정받았다.

박형준 시장은 2028 세계디자인수도 수락 연설에서 "부산의 미래를 여는 열쇠는 도시디자인"이라며 "이는 단순히 도시의 외양을 바꾸는 것이 아니라 우리가 생각하는 방식, 살아가는 방식을 주조하는 것"이라고 말했다. 이어 "다양한 사회 문제를 디자인 기반 정책으로 해결해 가겠다"고 덧붙였다.

부산은 '모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인(Inclusive City, Engaged Design)'을 주제로 선언했다. 박 시장은 "디자인은 더 이상 전문가만의 영역이 아니다. 부산에서는 어린이부터 고령자, 장애인, 이주민까지 모든 시민이 주체가 돼 도시 디자인을 만들어 가고 있다"고 말했다. 또 "디자인이 인간의 삶을 변화시키고 세상을 더 나은 방향으로 이끌 수 있음을 부산이 보이겠다"고 힘줬다.

시는 앞으로 세계디자인수도 지정 도시의 위상에 걸맞은 운영 체계를 구축하고 민관 협력 기반의 지속 가능한 실행 전략을 마련해 2026년부터 도시 전역에서 시민이 참여하는 다양한 프로젝트를 본격 추진한다는 계획이다.





박 시장은 "세계디자인수도 지정은 단순한 명예가 아니라 시민 삶의 질과 도시의 여러 측면에서 획기적인 변화를 가져올 기회"라며 "부산이 디자인적 사고를 통해 모두를 포용하는 국제 디자인 중심 도시로 거듭나겠다"고 말했다.

박형준 부산시장이 세계디자인수도 수락 연설을 하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

