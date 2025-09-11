BNK부산은행, SB선보와 ‘동반성장·상생금융’ 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일, 부산은행 본점서 협약식 개최… 조선기자재업체 금융지원 강화



협력사 금융지원 확대·임직원 맞춤형 서비스 제공… 지역산업 경쟁력↑

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 11일 오전, 본점 18층 대회의실에서 지역 우수 조선기자재업체인 'SB선보'(대표이사 최금식)와 '동반성장과 상생금융 업무협약'을 체결했다.

BNK부산은행은 11일, 본점에서 지역 우수 조선기자재업체 SB선보와 ‘동반성장과 상생금융 업무협약’을 체결했다(오른쪽 3번째부터 BNK부산은행 방성빈 은행장, SB선보 최금식 회장). BNK부산은행 제공

AD

이번 협약을 통해 부산은행은 SB선보와 협력사의 원활한 자금 운용을 지원하기 위해 ▲협력사 특화 여신상품 ▲매출채권 조기 정산(팩토링) 등을 제공한다.

또 그 임직원에게는 ▲급여통장 우대금리 ▲임직원 우대대출 ▲외국인 근로자 대상 외환 송금·환전 우대 등 맞춤형 금융 혜택을 강화한다.

이와 함께 부산은행은 신용평가기관과 연계해 SB선보의 안전보건평가와 컨설팅을 지원함으로써 산업재해 예방과 안전관리 인식 개선에도 협력할 예정이다. SB선보는 부산은행 임직원 대상 산업현장 연수를 제공해 금융권 직원들이 조선기자재 산업을 직접 체험할 수 있도록 돕고, 부산은행과의 거래 확대에도 적극 나설 계획이다.





AD

BNK부산은행 방성빈 은행장은 "이번 협약을 통해 지역 조선기자재업체와 협력사가 안심하고 사업을 운영할 수 있도록 금융지원을 강화하는 동시에, 임직원 편의성과 산업 안전 수준을 높이겠다"며 "부산은행은 지역 대표 금융기관으로서 조선업계의 경쟁력 강화와 동반성장을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>