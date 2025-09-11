전북 임실군, '양성평등주간 기념행사' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 임실군이 지난 10일 군청 문화강좌실에서 '2025년 양성평등주간 기념행사'가 성황리에 마무리됐다.

11일 군에 따르면 이번 행사는 '모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 임실'이라는 주제로 양성평등에 대한 군민의 관심과 공감대를 확산하고 성 평등한 지역사회 조성을 위해 마련됐다.

기념식에는 심 민 군수를 비롯해 군의회 의원, 여성단체협의회 회원, 지역 주민 등 300여 명이 참석했으며, 유공자 표창, 기념 퍼포먼스, 양성평등 강연, 밴드 공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

황정자 임실군여성단체협의회 회장은 "여성들이 가정 안에서 역할과 책임을 함께 나눌 수 있도록 가정, 직장, 사회의 모든 부분에서 여성과 남성이 조화로운 동반자 관계가 될 수 있도록 관심과 노력을 부탁드린다"고 전했다.





심 민 군수는 "이번 행사가 군민 모두가 양성평등의 가치를 되새기고 일상에서 성평등을 실천하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 임실군은 군정에 역점을 두고 여성의 사회적 지위 향상과 권익 보호를 위해 필요한 노력을 다할 것이다"고 말했다.





