"네차례 금리 인하, 성장률 못 올렸다…부동산만 자극"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은, 9월 통화신용정책보고서 발표

7개월간 기준금리 1%P 내렸으나

성장 제고 효과 없고 서울 집값 상승엔 26% 영향

"불확실성 큰 탓…하반기부터 효과 본격화 "

지난해 10월 피벗(통화정책 전환) 이후 기준금리가 1%포인트 내려갔지만 성장률 제고 효과로 이어지지 않았다는 한국은행의 분석이 나왔다. 대내외 불확실성 탓에 경제주체가 소비와 투자를 미루면서 가시적인 효과를 보지 못했다. 반면 부동산과 가계부채를 일부 자극해 서울 집값 상승의 26%가량 영향을 미친 것으로 나타났다.

네 차례 금리인하에도 성장 제고 효과 아직 없어…"하반기 본격화 예상"

AD

한은은 11일 발표한 통화신용정책보고서의 '기준금리 인하의 거시경제 및 부문별 파급효과 점검'을 통해 지난 네 차례 금리인하가 시차를 두고 실물경제에 미친 파급 영향을 분석했다. 한은은 지난해 10월부터 올해 5월까지 네 차례에 걸쳐 기준금리를 3.5%에서 2.5%로, 총 1%포인트(100bp) 인하했다.

분석 결과, 그간의 기준금리 인하는 금융여건을 완화해 성장 둔화를 완충했으나 성장 제고 효과로는 아직 나타나지 않고 있다. 한은은 이를 대내외 불확실성이 높아 경제주체들의 금리 민감도가 저하됐기 때문으로 봤다. 거시계량모형(Threshold VAR)을 통해 분석해보면 불확실성이 높은 시기의 금리 변동이 국내총생산(GDP)과 소비·설비투자에 미치는 영향은 낮은 시기의 절반 수준으로 추정된다. 이에 따라 올해 상반기 중 금리인하를 통한 성장 제고 효과도 과거 평균적인 수준보다 다소 낮았던 것으로 봤다.

6월 이후 대내외 불확실성이 일부 완화됐고, 2~3분기 정도인 파급 시차를 고려하면 금리인하의 성장 제고 효과는 올 하반기부터 본격화할 것으로 예상된다. 거시계량모형을 이용해 과거 평균적인 영향을 분석해보면 그간의 1%포인트 금리인하는 향후 1년간 우리 경제성장률을 0.27%포인트 높이는 효과가 있을 것으로 추정했다.

한편 그간의 금리인하는 물가를 0.1%포인트 높인 것으로 추정됐다. 이는 과거 평균적인 효과와 유사한 수준이다. 한은은 높은 불확실성으로 소비·투자 진작 효과는 과거보다 낮았지만, 환율 경로를 통한 물가상승 압력은 높아졌다고 분석했다.

부동산·가계부채는 자극했다…서울 집값 가격 상승에 일부 영향

금리인하가 수도권 주택가격을 올리고 가계부채를 확대하는 데는 일부 영향을 미친 것으로 나타났다. VAR 모형을 이용해 분석해보면, 올 상반기 서울 아파트 가격 상승분의 26% 정도는 금리인하가 영향을 미쳤다. 나머지 74%는 수급·규제·심리 등 다른 요인에 의한 것으로 추정됐다.

앞으로 수도권 주택가격과 가계부채는 정책적 효과(6·27 가계부채 대책, 9·7 공급확대 방안)로 둔화 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 다만 한은은 서울지역의 주택가격 상승률이 여전히 높고 금융 여건 완화에 따른 상방 압력, 수급 우려도 남아있는 만큼 추세적 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 짚었다.

금리 낮아지며 가계·기업 이자부담 경감…소비·투자 효과는 '글쎄'

금리인하로 가계와 기업에서는 직접적인 이자 부담 경감 효과가 있었던 것으로 나타났다.

가계의 경우 올 1분기 금리부담이 2023년 4분기 대비 0.25~68%포인트 낮아졌다. 소득 수준별로 보면, 경감 규모는 고소득층에서 크게 나타났으며 소득 대비 경감 비율은 중·저소득층에서 효과가 컸다. 연령별로는 20~30대가 경감 규모와 비율 모두 하락 폭이 가장 컸다. 총부채원리금상환비율(DSR) 수준별로 보면, 중·저DSR 가계는 차입을 늘렸지만 고DSR 가계는 대출을 순상환했다. 연령별로는 40대가 주담대 중심으로 차입을 확대했다.

기업은 지난해 2분기 대비 0.27~54%포인트 하락한 것으로 분석됐다. 금리 하락 폭은 만기가 짧은 중소기업이 대기업에 비해 크게 나타났으며, 업종별 차이는 크지 않았다. 차입금은 대기업과 제조업의 모두 대체로 지난해 하반기 이후 증가세가 커졌으며, 중소기업과 서비스업은 순차입 전환한 것으로 나타났다.

하지만 금리부담 경감이 가계소비와 기업투자 확대로는 이어지지 않았다. 다만 가계소비는 6월 이후 경제 심리가 반등하고 신용카드 사용액 증가세도 높아지고 있어 향후 데이터에서도 소비 확대 효과가 확인될 것으로 예상된다.





AD

박종우 한은 부총재보는 "그간의 기준금리 인하에 따른 성장 제고 효과, 금융안정 영향 등을 좀 더 살펴보면서 향후 추가 금리인하 시기와 속도 등을 결정해나가야 할 것으로 판단된다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>