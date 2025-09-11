여수시, '2026여수세계섬박람회 TF팀' 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통·숙박·행사장 조성 등 지원체계 구축

전남 여수시(시장 정기명)는 2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 위해 부시장을 단장으로 전 부서가 참여하는 '종합지원 TF팀'을 구성하고, 본격적인 지원 체계를 가동했다고 11일 밝혔다.

시는 지난 10일 부시장실에서 TF팀 첫 회의를 열고 섬박람회 주요 사업 추진과정에서 필요한 국·도비 건의사업 발굴을 중점 논의했다. 회의에는 6개 국소단장과 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관계자 등 12명이 참석해 분야별 지원방안을 공유하고 협력 방안을 모색했다.

여수시는 부시장을 단장으로 전 부서가 참여하는 '2026여수세계섬박람회 종합지원 TF팀'을 구성, 지난 10일 부시장실에서 첫 회의를 열고 섬박람회 주요 사업 추진과정에서 필요한 국·도비 건의사업 발굴을 중점 논의했다. 여수시 제공

TF팀은 총괄지원, 도로교통, 숙박·음식, 행사장 조성, 섬발전지원, 관광문화와 행사지원 등 6개 분야로 운영되며, 전남도 섬박람회 지원 TF와 조직위원회와 유기적으로 협력할 계획이다.

특히 첫 회의에서는 교통·숙박 인프라 확충, 행사장 환경 조성, 섬 발전 연계 사업 등 다양한 국·도비 건의 과제가 논의됐으며, 향후 전남도와의 협의를 통해 실행 가능한 사업으로 구체화하기로 했다.

시는 개막 1년여를 앞둔 시점에서 TF팀을 중심으로 실질적인 지원 체계를 가동한 만큼 준비 과정에서 발생할 수 있는 현안을 수시로 점검·논의해 신속하게 해결하고 행정력을 집중한다는 방침이다.





최정기 부시장은 "섬박람회는 여수의 섬과 바다, 그리고 미래 비전을 세계에 알릴 절호의 기회다"며 "전 부서가 참여하는 TF팀을 중심으로 전남도, 조직위원회와 긴밀히 협력해 반드시 성공적인 박람회를 이끌겠다"고 말했다.





