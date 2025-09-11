자국 애니 띄우려고 '케데헌'에 무임승차…"어처구니없는 中"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자국 애니 '너자2' 홍보에 '케데헌 이용'

서경덕 "어처구니없는 행동 멈춰야"

케데헌과 너자의 캐릭터를 합성한 이미지들. 서경덕 교수 페이스북

세계적 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)를 중국의 일부 누리꾼이 자국 애니메이션 홍보에 무단으로 사용하고 있는 정황이 확인됐다.

11일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중국 일부 누리꾼이 캐데헌 캐릭터와 중국 토종 애니메이션 '너자2'의 주인공을 함께 언급하거나, 해시대그에 케데헌을 붙이면서 인기에 편승하려는 행태를 보이고 있다고 전했다.

중국 애니메이션 '너자(Nezha)'는 지난 8월 북미 극장가에서 개봉했지만, 흥행 참패를 당했다. 이어 개봉한 '너자2'는 중국 고전소설 '봉신연의'(封神演義)로 널리 알려진 고대 신화 속 영웅신 '너자'의 이야기를 각색하면서 개봉 3주 만에 미국 '인사이드아웃2'를 제치고 역대 세계 애니메이션 흥행 1위에 올랐지만, 대부분의 수익을 중국 내에서만 거둬들이면서 글로벌 흥행에는 성공하지 못했다.

특히 '너자2'는 중국 정부의 지원으로 배우 양자경까지 섭외해 영어 더빙판을 만들었지만 세계인들의 선택을 받지 못했다. 이에 중국 일부 누리꾼들은 SNS에 '케데헌' 등장 캐릭터들과 '너자2' 주인공을 함께 언급하는 게시물을 지속적으로 올리면서 노출을 이어가고 있다.





서경덕 교수는 "'케데헌'을 훔쳐보는 것도 모자라, 이제는 '케데헌'의 세계적 인기에 편승하려는 어처구니없는 짓을 벌이고 있는 중이다. 또 중국 관련 다양한 콘텐츠에 해시태그로 '케데헌'을 함께 삽입해 자국 애니메이션 '너자2'의 관심을 유도하고 있다"라며 "이제 중국 누리꾼들은 멈춰야만 한다. 더 이상 남의 콘텐츠를 이용해 홍보하지 말고, 훔쳐보지도 말고, 짝퉁 굿즈도 판매하지 말아야 할 것"이라고 비판했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

