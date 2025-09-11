서울 중구, 최대 55% 할인…16~17일 농특산물 직거래 장터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 중구(구청장 김길성)가 추석을 앞두고 오는 16일과 17일 중구청 앞 광장에서 오전 10시부터 오후 5시까지 직거래 장터를 운영한다.

이번 장터는 전국 각지의 농·특산물을 주민들에게 산지 직송으로 저렴하게 공급하고 농가의 판로 확보를 돕기 위해 마련됐다. 행사에는 충북 영동, 전북 부안, 경북 문경, 강원 속초 등 17개 시·군의 29개 업체가 참여해 사과, 한우, 잣, 꿀, 젓갈, 도라지청 등 170여 개 품목을 선보인다.

상품은 시중가 대비 최대 55%까지 할인된 가격으로 판매되며, 카드 결제와 온누리상품권 결제가 가능하다. 행사장에서는 타임세일 특가와 농산물 무게 맞추기, 송편 빚기, 트로트 공연 등이 진행된다. 3만원 이상 구매한 방문객 1일 300명에게는 상권발전소가 후원하는 사은품도 증정한다.

판매 업체들은 수익금 일부를 사회복지공동모금회에 기부하며, 중구는 장터 이후에도 AI 행정서비스 ‘내편중구’를 통해 업체 정보를 지속 제공할 계획이다.





중구 관계자는 “폭염과 폭우로 먹거리 가격이 크게 올라 추석 상차림이 부담되는 상황”이라며 “추석 상차림을 준비하는 주민 여러분께 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 이번 직거래 장터가 농가와 소비자가 함께 웃는 상생의 장이 되길 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

