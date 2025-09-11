강릉시, 국회 예결위원장과 가뭄 극복 국비 지원 긴급 협의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉시 항구 대책 건의에

한병도 위원장 “총력 지원”

강원도 강릉시는 11일 오전 9시 시청 15층 회의실에서 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장을 초청하여, 극심한 가뭄 극복을 위한 국비 지원을 건의하는 긴급 간담회를 개최했다.

강릉시가 11일 오전 9시 시청 15층 회의실에서 한병도 국회 예산결산특별위원회 위원장을 초청해 극심한 가뭄 극복을 위한 국비 지원을 건의하는 긴급 간담회를 개최하고 잇다. 강릉시 제공

이날 간담회에는 한병도 위원장과 김홍규 강릉시장을 비롯해 이광재 전 강원도지사, 김상영 강릉부시장, 더불어민주당 김도균 강원도당위원장, 김중남 강릉시지역위원장과 관계 공무원들이 참석하여 재난사태가 선포된 강릉의 가뭄 피해 현황을 공유하고 항구적인 가뭄 대책 마련을 위한 심도깊은 논의를 진행했다.

이 자리에서 시는 강릉시 상수도 공급확대 추진계획에 맞추어 그간 추진해온 ▲노후 연곡 정수장 및 지방상수도(교동, 내곡동 일원) 현대화사업 등의 노력에도 불구하고, 가뭄이 시의 자체 대응 능력을 넘어선 한계 상황임을 설명했다.

이에 향후 추진사업에 대하여 단기적으로 시급한 ▲연곡 정수장 증설 ▲도심권 지방상수도 현대화 사업과, 중·장기적인 항구 대책인 ▲연곡-홍제정수장 간 송수관로 복선화 ▲공공하수처리수 재이용 ▲지하 저류댐 설치 및 식수 전용 저수지 신설 등 핵심 사업들을 구체적으로 제시하며, 국비와 특별교부세 등 전폭적인 재정 지원을 강력히 요청했다.

김홍규 강릉시장은 "바쁜 국회 일정에도 불구하고 재난 현장을 직접 찾아주신 위원장님께 깊이 감사드린다"며 "시민의 일상과 지역 경제가 붕괴될 위기에 처한 만큼, 강릉에 '생명수'와도 같은 예산이 지원될 수 있도록 국회 차원의 초당적인 지원이 절실하다"고 호소했다.





이에 한병도 위원장은 "재난 수준의 가뭄으로 고통받는 강릉시민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "오늘 건의된 사업들이야말로 가뭄 극복의 핵심이라는 점에 깊이 공감하며, 국회 예산 심의 과정에서 강릉시의 가뭄 극복 예산이 적기에, 그리고 충분히 확보될 수 있도록 모든 노력을 다하고 총력을 기울여 지원하겠다"고 화답했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

