광주시, 내년 생활임금 1만1240원 확정…1.9% 인상

경기 광주시는 최근 열린 광주시 생활임금심의위원회에서 2026년도 생활임금을 시간당 1만1240원으로 의결했다고 11일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

내년도 생활임금은 미래 소비자물가지수 전망과 시의 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 산정된 것으로 2025년 생활임금(1만1030원) 대비 210원(1.9%) 인상된 수준이다.

이에 따라 2026년도 생활임금을 적용한 월 급여(209시간 기준)는 234만9160원으로 최저임금 월 급여(215만6880원)보다 9% 높은 수준이다.

생활임금은 최저임금을 보완해 근로자의 실질적인 생활을 보장하기 위해 도입된 제도로 이번에 확정된 생활임금은 2026년 1월 1일부터 ▲광주시 소속 근로자 ▲출자·출연기관 종사자 ▲시와 공사·용역 계약을 체결한 기관 근로자에게 적용된다.





시 관계자는 "근로자의 복지 증진과 안정적인 생활 보장을 위해 생활임금 제도를 지속적으로 보완해 나갈 것"이라며 "앞으로 다양한 일자리 창출 정책도 함께 추진해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

