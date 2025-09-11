에스피지, 제조 AX 얼라이언스 내 휴머노이드 얼라이언스 분과 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에스피지는 10일 제조 AX 얼라이언스출범식에서 피지컬 AI 분과 중 휴머노이드 얼라이언스에 참여기업으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

에스피지가 참여하는 휴머노이드 얼라이언스 분과는 2029년부터 매년 휴머노이드 로봇용 파운데이션 모델(다목적·다기능 AI 모델)을 1000대 이상 양산하는 것을 목표로 하고 있다.

국내 제조업의 구조적 위기를 돌파하고 '한국형 민관 협력 모델'을 수립하고자 얼라이언스가 출범했다.

제조 AX 얼라이언스는 10개 산업별 분과로 나뉜다. 김정관 산업부 장관과 최태원 대한상의 회장이 공동 위원장을 맡아 이들 분과를 총괄하고 민·관 협력을 이끌게 된다.

10개 분과는 ▲AI 팩토리 ▲AI 제조 서비스 ▲AI 유통·물류 ▲자율주행차 ▲휴머노이드 ▲자율운항선박 ▲AI 가전 ▲AI 방산 ▲AI 바이오 ▲AI 반도체 등으로 이뤄졌다.

에스피지 여영길 대표는" 휴머노이드 얼라이언스 분과에 소재 부품 전문 기업으로 참여한다"며 "유수의 대학 기관과 수요기업과의 협업을 통해 빠른 시간 내에 다양한 휴머노이드용 액츄에이터 개발 및 공급을 확대해 나가겠다"고 말했다.





에스피지는 산업통상자원부주관 K-휴머노이드 연합에도 선정됐다. 자체 생산 중인 로봇용 정밀감속기를 기반으로 휴머노이드 액추에이터 개발에 추가로 박차를 가하고 있다.

