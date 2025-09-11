철원군, 방역 강화 위해 무허가 가축사육 농가 자진신고 기간 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 최근 AI(조류인플루에자) 등 가축전염병 발생 위험이 증가함에 따라 방역관리 강화 및 재해 대비를 위한 가축사육업 무허가·미등록 농가에 대한 합동점검을 실시한다고 11일 밝혔다.

철원군은 이에 앞서 무허가·미등록 농가의 자진신고를 촉진하고, 불법사육 농가에 대한 신속한 행정 조치를 위해 오는 18일까지 자진 신고 기간을 운영할 예정이다.

무허가·미등록 자진신고 기간 내에 자진신고 농가는 신속한 축산업 허가·등록 신청 또는 허가·등록 요건 충족이 어려운 농가는 시설 폐쇄 및 가축 처분을 위한 이행계획서를 제출하면, 고발 등 행정처분이 유예된다.





홍성관 철원군 축산과장은 "이번 자진신고 기간 운영과 합동점검을 통해 가축전염병 예방 및 축산업 질서 확립에 기여하고자 하니, 관련 농가 및 축산업 관계자분들의 적극적인 협조와 참여를 부탁드린다"고 말했다.





